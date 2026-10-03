影／越南春捲藏毛毛蟲！ 苦主嚇壞「已吃2個」：不敢想有沒有把牠家族吞進肚

民眾在Threads爆料，在市場買了3個越南春捲，前2個已吃下肚，準備吃第3個時，發現生菜葉混著毛毛蟲，讓她瞬間頭皮發麻「不敢想有沒有把牠的家族給吞進肚」，掀起食安疑慮；高市衛生局今天前往稽查，現場未發現蟲體，卻查出從業人員未依規定體檢、環境未保持清潔等缺失，勒令限期改善。

原PO發文表示，昨在左營自由黃昏市場購買越南春捲，一盒3個100元，卻赫然發現菜葉裡包裹著一隻體型明顯的毛毛蟲，突如其來的「加料」讓她相當不舒服，更讓她發毛的是，自己早已吃掉2個，忍不住擔心前面吃下肚的春捲是否也吞下蟲體。

原PO認為，蔬菜類食材出現蟲，有人或許認為代表蔬菜沒有農藥，但她更在意的是食品製作、清洗及保存過程中的衛生與食安問題「吃進嘴裡的東西真的不能輕忽」，最後無奈寫下「買的是食物，不是驚喜」。

貼文曝光後，衛生局隨即派員前往查察，現場檢視已清洗的菜葉並未發現蟲體；業者則稱此前未接獲消費者反映，將加強員工在食材前處理時檢視異物，並採取少量、多批次方式清洗。不過稽查人員仍揪出從業人員未依規定體檢、環境未保持清潔等缺失，依法要求業者限期改善，若複查未改善，處6萬元以上罰鍰。

衛生局呼籲，業者應落實食材清洗、設施設備及從業人員衛生管理，尤其生菜等直接入口食材，更應在前處理過程仔細清洗、檢視異物，避免跟著食材一起上桌。

衛生局今天派員前往稽查，現場未發現蟲體，卻查出多項缺失，勒令限期改善。圖／高雄市衛生局提供圖／高雄市衛生局提供