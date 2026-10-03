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恐徒增風險！大腸鏡不必年年做 醫曝判斷關鍵

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部國健署去年起，擴大癌症篩檢對象，45至74歲民眾，與40至44歲具家族病史者，可接受大腸癌公費篩檢，每2年1次免費糞便潛血檢查。聯合報系資料照
衛福部國健署去年起，擴大癌症篩檢對象，45至74歲民眾，與40至44歲具家族病史者，可接受大腸癌公費篩檢，每2年1次免費糞便潛血檢查。聯合報系資料照

衛福部推動大腸癌公費篩檢政策，符合資格民眾如檢出糞便潛血陽性，後續需接受大腸鏡檢查，部分民眾檢出大腸癌或大腸息肉，需手術切除。台灣內視鏡醫學會理事長邱瀚模指出，許多醫師建議切除大腸息肉病人年年回診追蹤，但按照指引，如非高風險病人，回診頻率不必如此高，反覆勸說病人接受過度頻繁檢查，不僅增加經濟負擔、焦慮與不必要風險，也排擠真正需要內視鏡的病人。

邱瀚模指出，近期常見醫師在社群上發文，建議民眾每年都應接受大腸鏡檢查，然而，根據全球指引及共識，除非大腸鏡檢查後發現有3顆以上的腺瘤性息肉，或息肉大小超過1公分，才需提高檢查密度，多數病人5年甚至7年追蹤一次即可，為此，他擔任主任的台大醫院健康管理中心，已將大腸鏡檢查從年度健檢套組中移除，改為由病人自行選擇加做，「留在套餐中並不合理。」

台大公衛學院教授陳秀熙指出，衛福部健保署、國健署均依照歐美作法提出大腸癌息肉切除指引，依風險區分決定檢驗頻率，且我國有獨步全球，以大腸息肉切除顆數計費的健保給付機制，應可杜絕多數過度檢查、治療情況，而大腸息肉與糞便潛血濃度有關，目前糞便潛血檢查結果民眾僅會知道陽性、陰性，但政府已在研擬針對不同糞便潛血濃度，訂出不同篩檢頻率的政策方向。

土城醫院副院長蘇銘堯指出，若大腸息肉病理報告顯示為腺性息肉，依息肉數量、大小判定追蹤頻率，如大於1公分且數目低於3顆，表示病人體質易長息肉、大腸癌風險較高，建議1至3年追蹤一次；若息肉小於1公分、數量小於3顆，可3至5年追蹤一次。

如病理報告顯示為非腺性息肉，而是隨年齡增長自然產生的增生性息肉，則不必定期做大腸鏡檢查，可按照常規接受大腸癌篩檢，以糞便潛血檢查，如出現異常再進行後續處置。

風險 大腸鏡檢查 大腸癌

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