照胃鏡「順便」切息肉可獲萬元保險理賠 醫憂不切反釀醫療糾紛

近年胃息肉切除案量暴增，台灣內視鏡學會理事長邱瀚模發聲要求醫界自律，引發正反討論。胃息肉切除多為民眾接受胃鏡檢查時連帶進行，昕新智慧診所院長朱光恩指出，站在基層診所立場，他認為胃息肉切除與否，不可只考量醫學、倫理，也要思考民眾實際需求，在多數診所做胃鏡前簽署的同意書中，民眾可連帶選擇是否同意發現息肉時一併切除，事後發現「沒切」，恐衍生爭議。

朱光恩說，他為病人進行內視鏡檢查、手術30年資歷，實務上約七成民眾受胃鏡檢查時選擇無痛胃鏡，事前簽署同意書，一併決定若發現息肉時，是否要切除，若病人醒來後發現醫師有息肉卻未切除，不僅要花力氣說明，還曾發生病人向衛生局檢舉，甚至揚言提告醫師的案例，醫療糾紛風險增加，背後原因也與商業醫療保險有關，如切除胃息肉，病人可獲數萬元保險，形同「免費健檢」。

土城長庚醫院副院長蘇銘堯指出，胃鏡檢查過程中發現胃息肉並不罕見，然而，逾九成胃部息肉為胃底腺息肉，屬良性且無癌化風險，臨床上若第一次檢查時無法百分之百由其外形確認，會先做切片判斷，如病理報告卻認為底腺息肉就不必切除，若息肉形狀明顯與底腺息肉不同，出現邊緣不完整、表面不平滑等情況，擔心惡性風險時，才會切除並建議患者定期追蹤。

蘇銘堯表示，臨床上常見民眾就診時，自述於其他院所做胃鏡，發現胃部息肉，主動要求醫師協助切除，此時若病人沒有附上病理報告，通常做法為先進行切片確認其病理狀況，第二次以後的胃鏡檢查，就不必再進行切片，胃部息肉常見一次多顆情況，有時甚至大至0.8、1公分，只要確定不是腺瘤，就不必切除。醫師應向病人完整說明病理報告、後續是否需追蹤檢查等訊息。

「胃息肉切與不切，有時確實遊走灰色地帶。」朱光恩表示，民眾接受這類內視鏡手術時，電刀、耗材等需要自費，他不諱言這對醫師營收有利，但「醫師也沒那麼壞」，不適合一言斷定切除息肉全是為了賺錢，反之，若保留息肉在病人體內，除醫療糾紛風險外，醫師心中也會擔心，未來會不會不幸癌變？屆時若遭病人提告，又該怎麼辦？為此，即使未切除息肉，仍會建議病人逐年追蹤。