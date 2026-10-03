國人胃息肉切除量暴增近9成…傳「止血夾狂人」收費動輒10萬 學會說重話

許多民眾有定期健檢習慣，原意為及早發現疾病，卻可能衍生過度診斷疑慮，台灣消化系內視鏡醫學會觀察，近年我國胃息肉切除件數暴增，且傳出醫師為切除胃息肉，向病患收取11萬高額自費事件，理事長邱瀚模指出，胃息肉與胃癌發生並無直接關聯，醫師不該以知識落差，遊走灰色地帶，過度切除胃息肉，陷民眾於不必要風險，為此，擬推出民眾版就醫指南。

近期醫界盛傳，一位患者至醫療院所接受胃鏡與大腸鏡檢查，並切除部分息肉，包括止血夾等各式醫材，共花費11萬元自費金額。這名南部醫師被業內稱為「止血夾狂人」，即使病人體內息肉不到1公分、失血風險不高，仍建議病人自費選用止血夾，甚至一次超過10支，病人自費額度動輒10萬元以上。

健保署統計，民國109年上消化道內視鏡息肉切除術申報案件共1萬7885件，至113年最新數據顯示，案件量暴增為3萬3073件，5年內增幅85%。邱瀚模指出，息肉切除量增加，我國胃癌發生率卻未明顯上升，顯示兩者並無關聯，醫療不能成為披著專業外衣的「恐嚇取財」，應用來解除病人的恐懼，而不是販賣恐懼，否則並不道德。

邱瀚模說，健保胃息肉切除件數幾乎翻倍，增幅完全不合理，若切除案件全為惡性，照理隨內視鏡切除息肉的診斷、治療行為增加，連帶應導致胃癌確診人數增加，然而，近年國內胃癌人數持平，學會研判部分內視鏡醫師將切除息肉當成取材工具，呼籲醫師自律。

邱瀚模強調，臨床常見胃底腺息肉，惡性風險極低，不需常規性切除，甚至不一定需要切片，經訓練專科醫師，不該利用醫病間資訊落差，作為取材工具，以台大醫院為例，不論健檢中心、門診，除非胃息肉有紅腫情況，否則只觀察、不切除，坊間自費診所、健檢中心卻未必如此。

無痛麻醉為內視鏡檢查、治療自費重要項目。健保署前署長李伯璋指出，常有醫師說服病人，加價數千元做無痛大腸鏡，一併做連胃鏡檢查，無痛鏡檢可減輕病人恐懼、提升醫療品質，健保應納入給付，政府卻不約束不必要醫療浪費，該給的卻不給病人。

邱瀚模指出，部分不肖醫療院所利用不正確資訊，表面上執行醫病共享決策，卻容易導致結果偏誤，衍生過度診斷等情況，為此，學會研擬推出內視鏡手術、檢查民眾版本指引，納入各項客觀數據、科學基礎，提供病人與醫師討論基礎，藉此讓不正當執業醫師變為少數，「若不當取財診療行為變為大宗，恐致劣幣驅逐良幣。」