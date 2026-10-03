勞動部「2026原創服裝大賞」 陳持允、洪紹愷勇奪雙首獎

勞動部「2026原創服裝大賞」頒獎典禮今天下午在台北松山文創園區登場，以「From EGO to ECO 從自我到環境共生」為主題，14組新銳品牌展出64套作品。「斯土斯情」陳持允獲風格服裝獎、「邊界」洪紹愷獲商品魅力獎，兩人各獲15萬元獎金。

陳持允以畢業作品「斯土斯情」獲風格服裝獎，作品以針織為主要素材，從朱銘雕塑汲取靈感，透過立體版型與特殊袖型呈現結構美感。洪紹愷則以「邊界」獲商品魅力獎，將盔甲作為自我保護的象徵，透過可拆卸設計表達「武裝自己，也能卸下防備」的概念。

勞動力發展署長黃齡玉表示，成立於2016年的「衣啟飛翔創客基地」今年邁入10周年，累計帶動逾1萬7000人次職能提升，促成66家品牌發表，並協助新銳團隊取得近1553萬元資金。今年原創服裝大賞總獎金更創歷屆新高，達100萬元，並透過品牌展售、獨立秀等方式，協助設計人才接軌市場。

本屆14組參展品牌包括10組入圍者及4組歷屆獲獎品牌，作品融入雷射切割、精紡羊毛等技法，展現永續設計理念。入圍品牌後續也可獲得市場推廣及品牌輔導資源，拓展商業機會。

桃竹苗分署表示，系列活動持續至明天為止，上午11時至下午6時開放品牌Showroom，集結7個新銳服裝品牌及3個風格市集，另有免費風格體驗工作坊。10月22日將在線上首播服裝秀影片，民眾可關注「衣啟飛翔創客基地」Facebook粉絲專頁及YouTube頻道。基地預計自2027年起更名為「衣啟飛翔育成基地」，進一步強化技術培訓與微型創業育成。

服裝設計師洪紹愷（左3）以「邊界」拿下2026勞動部「原創服裝大賞」商品魅力獎首獎。圖／勞動力發展署桃竹苗分署提供

服裝設計師陳持允（左3）以「斯土斯情」拿下2026勞動部「原創服裝大賞」風格服裝獎首獎。圖／勞動力發展署桃竹苗分署提供