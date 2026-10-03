台灣癌症基金會邀百位乳癌病友共舞 40歲護理師罹癌後靠跳舞重拾自信

為響應十月國際乳癌防治月，台灣癌症基金會今天舉辦第15屆粉紅運動「愛波舞后」，以 「綻放不設限，跳出畫中框」 為主題，吸引超過100位乳癌病友組隊參賽，集結約300位癌友與親友齊聚一堂，參與活動的癌友、40歲護理師呂羿囷表示，她罹癌後在同事鼓勵下接觸舞蹈，發現跳舞不只是運動，更能成為情緒抒發、重建自信方式，練舞1年以來，她身心狀態轉變，她以「勇敢、珍惜、綻放」3個形容詞，形容現在自己。

呂羿囷36歲時在國外發現胸部硬塊，反台檢查確診乳癌第二期，歷經近2年手術、化療與放射治療，期間她看著頭髮一把一把掉落，最後鼓起勇氣剃去頭髮，那段時間也是她最難熬的時刻，一路陪伴她的好友、男友與家人，成為支撐她走過治療的重要力量。身為腫瘤科護理師，她將自身經歷化作陪伴其他病人的力量。面對剛確診、充滿害怕的病友，她最常說，其實我跟你一樣，所以一定要堅持下去，好好治療、好好生活。

「治療結束，不代表癌症帶來的影響也隨之結束。」呂羿囷坦言，罹癌之後，她重新排列人生的優先順序，過去很在意別人的眼光與評價，現在則把自己的健康與自己放回人生重要的位置，而乳癌帶給她最大的「禮物」，就是學會愛自己，今年在同事鼓勵下接觸舞蹈，她發現跳舞不只是運動，更成為情緒抒發與重新建立自信的方式，她以三個詞形容現在的自己—「勇敢、珍惜、綻放」。

台灣癌症基金會指出，隨著癌症治療進步、存活期延長，癌症照護不能只停留在疾病治療，更需要看見病友治療過程及治療後的心理、社會與生活需求。許多乳癌病友歷經手術、化療、放射治療後，除了面對疲憊、疼痛、落髮或身體外觀改變，也可能經歷焦慮、失落、自信下降，甚至逐漸減少社交活動。因此，今年「愛波舞后」希望透過 「同儕支持、找回自信、心理支持」 三個面向，陪伴病友走出疾病所形成的框架，重新回到自己喜歡的生活。

另一位70歲參賽者郭含笑，53歲確診乳癌時，才剛經歷丈夫因肺癌離世。面對接踵而來的打擊，她當時最大的念頭為「不能讓兒子一下子失去爸爸媽媽。」家人與朋友持續的關心與陪伴，成為她走下去的重要力量。罹癌後，她開始學著把生活重心放回自己身上，更在70歲開始學舞。即使手痛得舉不起來，仍每天反覆練習，她仍說「人生70才開始，開始永遠不嫌遲。」

對她而言，跳舞就是「不想被癌症綁住」，當她站上舞台，希望大家看見的是一個充滿自信的自己。

台灣癌症基金會董事、國策顧問簡文仁表示，可能改變身體、工作、家庭關係，甚至改變一個人看待自己的方式，癌症照護除了醫療治療之外，同儕陪伴、心理支持與重新建立生活自信同樣重要，舞蹈結合身體活動、節奏、音樂與情緒抒發，對病友而言，不只是運動，也能成為重新與身體建立正向連結的方式，盼每一位癌友理解，生病之後人生，不只有治療；仍然可以美麗、可以跳舞、可以交友，也可以重新成為自己喜歡的樣子。