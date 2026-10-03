快訊

「他40歲我19歲」陽明交大教授去年到職今爆性平爭議 校方回應了

「我跟蔣萬安的對比明顯」逆轉勝差最後一步 沈伯洋：這步沒有很困難

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣癌症基金會邀百位乳癌病友共舞 40歲護理師罹癌後靠跳舞重拾自信

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
為響應十月國際乳癌防治月，台灣癌症基金會今天舉辦第15屆粉紅運動「愛波舞后」，以 「綻放不設限，跳出畫中框」 為主題，吸引超過100位乳癌病友組隊參賽，集結約300位癌友與親友齊聚一堂。圖／台灣癌症基金會提供
為響應十月國際乳癌防治月，台灣癌症基金會今天舉辦第15屆粉紅運動「愛波舞后」，以 「綻放不設限，跳出畫中框」 為主題，吸引超過100位乳癌病友組隊參賽，集結約300位癌友與親友齊聚一堂。圖／台灣癌症基金會提供

為響應十月國際乳癌防治月，台灣癌症基金會今天舉辦第15屆粉紅運動「愛波舞后」，以 「綻放不設限，跳出畫中框」 為主題，吸引超過100位乳癌病友組隊參賽，集結約300位癌友與親友齊聚一堂，參與活動的癌友、40歲護理師呂羿囷表示，她罹癌後在同事鼓勵下接觸舞蹈，發現跳舞不只是運動，更能成為情緒抒發、重建自信方式，練舞1年以來，她身心狀態轉變，她以「勇敢、珍惜、綻放」3個形容詞，形容現在自己。

呂羿囷36歲時在國外發現胸部硬塊，反台檢查確診乳癌第二期，歷經近2年手術、化療與放射治療，期間她看著頭髮一把一把掉落，最後鼓起勇氣剃去頭髮，那段時間也是她最難熬的時刻，一路陪伴她的好友、男友與家人，成為支撐她走過治療的重要力量。身為腫瘤科護理師，她將自身經歷化作陪伴其他病人的力量。面對剛確診、充滿害怕的病友，她最常說，其實我跟你一樣，所以一定要堅持下去，好好治療、好好生活。

「治療結束，不代表癌症帶來的影響也隨之結束。」呂羿囷坦言，罹癌之後，她重新排列人生的優先順序，過去很在意別人的眼光與評價，現在則把自己的健康與自己放回人生重要的位置，而乳癌帶給她最大的「禮物」，就是學會愛自己，今年在同事鼓勵下接觸舞蹈，她發現跳舞不只是運動，更成為情緒抒發與重新建立自信的方式，她以三個詞形容現在的自己—「勇敢、珍惜、綻放」。

台灣癌症基金會指出，隨著癌症治療進步、存活期延長，癌症照護不能只停留在疾病治療，更需要看見病友治療過程及治療後的心理、社會與生活需求。許多乳癌病友歷經手術、化療、放射治療後，除了面對疲憊、疼痛、落髮或身體外觀改變，也可能經歷焦慮、失落、自信下降，甚至逐漸減少社交活動。因此，今年「愛波舞后」希望透過 「同儕支持、找回自信、心理支持」 三個面向，陪伴病友走出疾病所形成的框架，重新回到自己喜歡的生活。

另一位70歲參賽者郭含笑，53歲確診乳癌時，才剛經歷丈夫因肺癌離世。面對接踵而來的打擊，她當時最大的念頭為「不能讓兒子一下子失去爸爸媽媽。」家人與朋友持續的關心與陪伴，成為她走下去的重要力量。罹癌後，她開始學著把生活重心放回自己身上，更在70歲開始學舞。即使手痛得舉不起來，仍每天反覆練習，她仍說「人生70才開始，開始永遠不嫌遲。」

對她而言，跳舞就是「不想被癌症綁住」，當她站上舞台，希望大家看見的是一個充滿自信的自己。

台灣癌症基金會董事、國策顧問簡文仁表示，可能改變身體、工作、家庭關係，甚至改變一個人看待自己的方式，癌症照護除了醫療治療之外，同儕陪伴、心理支持與重新建立生活自信同樣重要，舞蹈結合身體活動、節奏、音樂與情緒抒發，對病友而言，不只是運動，也能成為重新與身體建立正向連結的方式，盼每一位癌友理解，生病之後人生，不只有治療；仍然可以美麗、可以跳舞、可以交友，也可以重新成為自己喜歡的樣子。

護理師 癌症 乳癌

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

院長講堂／聯安總院長鄭乃源 體悟身體非耗材 慢病防線應提前

健康永續行動家／台北慈濟醫院院長趙有誠 領軍新人見苦知福

健保擴大給付7項藥品 癌藥挹注近20億元、心血管逾1.2萬人受惠

〈毋係一儕人〉讓客語走進年輕世代生活，唱出新北客家記憶與文化

相關新聞

中油宣布下周油價再凍漲 擴大汽、柴油吸收10.1及10.3元

中油3日宣布，自下周一（5日）凌晨零時起至10月11日晚上12時止，汽、柴油價格維持不調整，分別為92無鉛汽油每公升31.2元、95無鉛汽油每公升32.7元、98無鉛汽油每公升34.7元、超級柴油每公升29.9元。

周末出門別忘傘！東北季風發威 8縣市大雨特報一路下到晚上

受東北季風影響及午後對流雲系發展旺盛影響，易有短延時強降雨。氣象署下午3時40分，針對宜蘭、花蓮、南投、臺南、屏東地區及雲林以南山區發布大雨特報。

明2地區有雨…下周東北季風再增強 低溫下探19度

氣象署表示，明天東北季風減弱，基隆北海岸、東半部有零星短暫陣雨，午後南部與其他山區也有局部短暫陣雨；下週東北季風再增強，...

無預警撤員工休息室 工會：台鐵公司為交通部支票犧牲基層權益

台鐵公司先前面對立委質詢，承諾將於特等站、一等站設置保健室。但台北車站員工卻反應，2天前公司無預警撤除車站服務台員工休息室，改建為保健室，引發一線員工及志工強烈抱怨。產業工會甚至質疑，基層休息空間被剝奪，更可能引發車站內部管理與安全疑慮。

好心讓座收反效果！76歲阿嬤發出「靈魂拷問」 暖男急智反轉結局網笑翻

網友搭公車讓座給76歲阿嬤，對方反問是否因顯老才讓座；他稱對方很潮、像50多歲，逗得阿嬤開心下車，貼文引發熱議。

勞動部「2026原創服裝大賞」 陳持允、洪紹愷勇奪雙首獎

勞動部「2026原創服裝大賞」頒獎典禮今天下午在台北松山文創園區登場，以「From EGO to ECO 從自我到環境共生」為主題，14組新銳品牌展出64套作品。「斯土斯情」陳持允獲風格服裝獎、「邊界」洪紹愷獲商品魅力獎，兩人各獲15萬元獎金。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。