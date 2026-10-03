石崇良笑嗨嗨！已獲1650健康幣 首波健康幣已入帳民眾快查詢

健康幣10月1日開放登記，今天首波健康幣入帳，凡是成功登入並完成生活型態問卷，至少可獲得300幣，若當天已接種流感及新冠疫苗，又可再獲得1350幣，總計可領到1650幣。衛福部長石崇良皆已完成相關活動，因此成功領取1650幣，成為大富翁。

衛福部推出健康幣累計活動，只要打疫苗、做健檢、癌篩就能獲得健康幣，活動10月1日上路，今天首波入帳，民眾可透過「全民健保行動快易通｜健康存摺」App，登入「健康存摺」內的「健康幣專區」開始累積。最簡單的方式就是先登入，首次利用健康存摺登入健康幣專區可獲200幣，再完成生活型態評估量表，就能再拿100幣，等於動動手指即可先存進300幣。

另若公費疫苗開打首日有施打左流右新，流感疫苗可獲450幣、新冠疫苗可獲900幣，可累計獲得1350幣。

衛福部次長莊人祥說明，今天上午他實際登入系統發現300幣已經入帳，他也分享石崇良因又施打左流右新，成功入帳1650幣，堪稱「健康幣大富翁」。

至於各項健康促進活動的點數何時入帳，莊人祥說，疫苗接種紀錄由院所上傳後，點數即可依系統作業陸續入帳，10月1日接種者目前已有點數可查詢；至於成人預防保健及B、C型肝炎等檢查、癌症篩檢，因檢查結果及資料傳輸需要時間，入帳速度相對較慢，民眾仍須等待資料完成上傳及系統處理。

健康幣累積達1000幣後，12月起下載國健署「Health GO」App，即可利用健康幣兌換健康商品；每筆健康幣自取得日起2年內有效。即日起至11月30日，民眾完成「全民健保行動快易通｜健康存摺」及「Health GO」雙App身分綁定及註冊，可參加連續8周抽獎，每周抽出3600名、各送200元數位商品券，共有2萬8800個名額；12月7日還將抽出200支Apple Watch。