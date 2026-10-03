快訊

疑路面濕滑車速快…花蓮光復糖廠前救護車撞2車 1人命危

彈匣掉地上…寧夏夜市驚傳民眾持槍 警火速趕抵結果曝光

中油宣布下周油價再凍漲 擴大汽、柴油吸收10.1及10.3元

聽新聞
0:00 / 0:00

明2地區有雨…下周東北季風再增強 低溫下探19度

中央社／ 台北3日電
氣象署表示，下周東北季風再增強，北、東部短暫陣雨，中部以北、東北部低溫下探19度。聯合報系資料照
氣象署表示，下周東北季風再增強，北、東部短暫陣雨，中部以北、東北部低溫下探19度。聯合報系資料照

氣象署表示，明天東北季風減弱，基隆北海岸、東半部有零星短暫陣雨，午後南部與其他山區也有局部短暫陣雨；下週東北季風再增強，北、東部短暫陣雨，中部以北、東北部低溫下探19度。

交通部中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，明天東北季風減弱，降雨較今天減少，僅基隆北海岸、東半部與恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後南部地區與其他山區有局部短暫陣雨。

5日東北季風再增強，張承傳指出，5日、6日北部、東半部地區與恆春半島有局部短暫陣雨，他提醒，5日大台北與東北部須留意局部較大雨勢，而中南部多雲到晴，午後南部地區與中部山區有局部短暫陣雨，南部山區午後也會有較大雨勢。

張承傳表示，7日之後將轉為比較偏乾環境，水氣明顯減少，7日至10日僅大台北、東半部、恆春半島有零星降雨，其他地區多雲到晴，午後山區局部短暫陣雨。

氣溫方面，張承傳指出，明天北部、東北部氣溫較今天明顯回升，東半部高溫約攝氏30至31度，西半部32至35度，白天稍微變得較熱。

張承傳指出，5日這波東北季風強度較過往稍強，氣溫也會較明顯下降，尤其下週後半期天氣較為晴朗，受輻射冷卻影響，8、9日中部以北及東北部低溫約19至21度，其他地區約22至23度。

高溫部分，張承傳表示，6、7日北部、東北部高溫僅約26度，整天偏涼；7日後天氣逐漸轉乾，8日至10日北部高溫回升至30、31度，預計下週後半期各地日夜溫差都會變得較大。

颱風部分，張承傳指出，預計中度颱風彩雲路徑大致往日本東南方外海移動，距離日本的本土大概有將近1000公里，對台灣基本上沒有直接影響，但7日至9日基隆北海岸、東半部、恆春半島與馬祖須留意長浪。

張承傳表示，後續關島附近仍可能有熱帶擾動進一步發展，但以目前季節，即使有颱風生成，也較難接近台灣這一帶，主要受北方大陸高壓一波波南下影響，未來颱風路徑可能與彩雲類似，基本上距離台灣都滿遠的。

東北季風 基隆 低溫

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

3日北、東部短暫雨午後雨區擴大 下周轉涼低溫20度

豪雨開轟北東 吳德榮：周末水氣增多 下周冷空氣南下探16度低溫

氣象署公布最新天氣展望 未來2周東北季風影響轉雨降溫

下周3颱共存？賈新興曝侵台機率 北部將急降溫、國慶連假天氣出爐

相關新聞

中油宣布下周油價再凍漲 擴大汽、柴油吸收10.1及10.3元

中油3日宣布，自下周一（5日）凌晨零時起至10月11日晚上12時止，汽、柴油價格維持不調整，分別為92無鉛汽油每公升31.2元、95無鉛汽油每公升32.7元、98無鉛汽油每公升34.7元、超級柴油每公升29.9元。

周末出門別忘傘！東北季風發威 8縣市大雨特報一路下到晚上

受東北季風影響及午後對流雲系發展旺盛影響，易有短延時強降雨。氣象署下午3時40分，針對宜蘭、花蓮、南投、臺南、屏東地區及雲林以南山區發布大雨特報。

明2地區有雨…下周東北季風再增強 低溫下探19度

氣象署表示，明天東北季風減弱，基隆北海岸、東半部有零星短暫陣雨，午後南部與其他山區也有局部短暫陣雨；下週東北季風再增強，...

無預警撤員工休息室 工會：台鐵公司為交通部支票犧牲基層權益

台鐵公司先前面對立委質詢，承諾將於特等站、一等站設置保健室。但台北車站員工卻反應，2天前公司無預警撤除車站服務台員工休息室，改建為保健室，引發一線員工及志工強烈抱怨。產業工會甚至質疑，基層休息空間被剝奪，更可能引發車站內部管理與安全疑慮。

好心讓座收反效果！76歲阿嬤發出「靈魂拷問」 暖男急智反轉結局網笑翻

網友搭公車讓座給76歲阿嬤，對方反問是否因顯老才讓座；他稱對方很潮、像50多歲，逗得阿嬤開心下車，貼文引發熱議。

健康幣首波入帳 登入填表加接種疫苗至少領1650幣

首波健康幣今天入帳了，只要是在10月1日正式上線那天，一口氣完成登入「健康幣專區」、填寫「生活型態評估量表」、接種「左流...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。