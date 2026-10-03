明2地區有雨…下周東北季風再增強 低溫下探19度

氣象署表示，明天東北季風減弱，基隆北海岸、東半部有零星短暫陣雨，午後南部與其他山區也有局部短暫陣雨；下週東北季風再增強，北、東部短暫陣雨，中部以北、東北部低溫下探19度。

交通部中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，明天東北季風減弱，降雨較今天減少，僅基隆北海岸、東半部與恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後南部地區與其他山區有局部短暫陣雨。

5日東北季風再增強，張承傳指出，5日、6日北部、東半部地區與恆春半島有局部短暫陣雨，他提醒，5日大台北與東北部須留意局部較大雨勢，而中南部多雲到晴，午後南部地區與中部山區有局部短暫陣雨，南部山區午後也會有較大雨勢。

張承傳表示，7日之後將轉為比較偏乾環境，水氣明顯減少，7日至10日僅大台北、東半部、恆春半島有零星降雨，其他地區多雲到晴，午後山區局部短暫陣雨。

氣溫方面，張承傳指出，明天北部、東北部氣溫較今天明顯回升，東半部高溫約攝氏30至31度，西半部32至35度，白天稍微變得較熱。

張承傳指出，5日這波東北季風強度較過往稍強，氣溫也會較明顯下降，尤其下週後半期天氣較為晴朗，受輻射冷卻影響，8、9日中部以北及東北部低溫約19至21度，其他地區約22至23度。

高溫部分，張承傳表示，6、7日北部、東北部高溫僅約26度，整天偏涼；7日後天氣逐漸轉乾，8日至10日北部高溫回升至30、31度，預計下週後半期各地日夜溫差都會變得較大。

颱風部分，張承傳指出，預計中度颱風彩雲路徑大致往日本東南方外海移動，距離日本的本土大概有將近1000公里，對台灣基本上沒有直接影響，但7日至9日基隆北海岸、東半部、恆春半島與馬祖須留意長浪。

張承傳表示，後續關島附近仍可能有熱帶擾動進一步發展，但以目前季節，即使有颱風生成，也較難接近台灣這一帶，主要受北方大陸高壓一波波南下影響，未來颱風路徑可能與彩雲類似，基本上距離台灣都滿遠的。