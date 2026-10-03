健康幣首波入帳 登入填表加接種疫苗至少領1650幣

首波健康幣今天入帳了，只要是在10月1日正式上線那天，一口氣完成登入「健康幣專區」、填寫「生活型態評估量表」、接種「左流右新」的民眾，至少已領到1650幣，12月起可兌換商品。

健康幣10月1日上線，衛生福利部國民健康署昨天下午透過新聞稿公布，截至2日上午10時為止，健保署的「健保快易通｜健康存摺App」，已有20萬7813人同意參加健康幣活動、拿到200幣，並有18萬6462人完成生活型態評估量表，再多拿100幣，獲「新手禮」300幣。

今天開始可以查詢健康幣入袋情形囉！衛福部次長莊人祥接受媒體電訪表示，他在上午8時許登入系統實測，已順利拿到登入專區並填寫生活型態評估量表的300幣。

配合「左流右新」10月1日開打，衛福部長石崇良當天完成接種公費流感及COVID-19疫苗，加上「新手禮」300幣，更是一口氣領到1650幣，讓莊人祥直呼是「健康幣大富翁」。

對於取得健康幣的時程，莊人祥說明，疫苗接種紀錄在醫療院所上傳後作業較為快速；但若是成人預防保健檢驗、B/C型肝炎篩檢或子宮頸抹片等篩檢，因醫療院所申報與資料上傳並未規定必須即時，系統核算時間會比較慢，從完成篩檢至點數入帳的間隔時間會比疫苗長。

年滿18歲且有健保卡的民眾，完成癌症篩檢、疫苗接種、成人預防保健等指定健康任務就能累積，達1000幣門檻後，12月起可兌換健康商品，讓原本容易一拖再拖的健康行動，轉換成看得到、用得到的實質回饋。

衛福部健保署說明，自10月1日上午10時起，全民健保行動快易通健康存摺App認證，有行動電話與裝置碼等2種認證方式，未來可在健康幣專區查詢個人累計的健康幣點數，首次登入即可獲得200健康幣，完成「生活型態評估量表」可再獲得100健康幣。

民眾完成相關服務後，紀錄將透過系統自動介接，在健保快易通「健康存摺」內的健康幣專區累積，不必另外申請。

健康幣預計12月1日起開放兌換商品或服務，將透過Health Go App使用，首波合作場域包括各超商、量販店、社區藥局、醫療機構、運動場域及壽險業者等。衛福部後續將觀察參與率、兌換率及篩癌、疫苗等利用情形，再滾動調整。