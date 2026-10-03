9成以上基因遺傳造成 台灣每6人就有約1人脂蛋白(a)超標

心血管疾病容易造成中風、心肌梗塞等問題，不過除了關注低密度膽固醇（LDL-C）外，9成受基因影響的脂蛋白(a)更需被注意，臨床數據顯示，台灣每6人就有約1人超標，且對重大心血管事件與心衰竭風險影響甚劇，中華民國血脂及動脈硬化學會呼籲相關用藥給付放寬。健保署主秘劉林義說，若學會提出申請將再經專家會議討論決議。

69歲的黃先生23年前因打羽球時頻繁胸悶氣喘，就醫檢查出心血管狹窄而開始治療，不過10年前與太太聊天突然休克，家人緊急就醫挽回一命。而大兒子在公司健檢時發現血脂異常，經進一步抽血發現脂蛋白(a)超標，醫師表示脂蛋白(a)9成是基因遺傳，黃先生也抽血檢查後發現自己也超標，原來是遺傳給兒子。

中華民國血脂及動脈硬化學會理事長劉秉彥表示，脂蛋白(a)並非單純的膽固醇，而是一種負責在血液中運送脂肪的脂蛋白，結構宛如壞膽固醇LDL的「高殺傷力版」，它不僅包裹著膽固醇，外層更捆綁了一條特殊的載脂蛋白(a)，容易在血管沉積發炎，並大幅干擾人體溶解血栓的能力。

林口長庚心臟內科系醫師黃逸群說，若一般壞膽固醇像血管裡的陳年油垢，脂蛋白(a)則像「高黏性、具侵蝕性的重油」，會使血管失去彈性、增加血栓風險。研究顯示，脂蛋白(a)每增加10mg/dL，重大心血管事件的相對風險約增加7%；當數值超過30mg/dL警戒線，即使過去從未發病，未來發生心肌梗塞、中風等整體重大心血管事件風險仍增加1.24倍，而已有心血管病史者，復發風險更飆至1.36倍。

黃逸群表示，長期處於極端超高濃度脂蛋白(a)的患者，缺血性中風風險更可增至2倍以上，心臟衰竭風險也攀升近4成！由於脂蛋白(a)濃度約9成由基因決定，且濃度自5歲後就趨近穩定，飲食、運動與傳統史他汀類（Statin）藥物皆難以改變。

劉秉彥說，脂蛋白(a)濃度高達約9成由先天基因決定，受後天飲食與生活型態影響極小，雖然目前尚無專屬藥物能證實改善預後，但臨床指引一致共識「成人一生至少應測量一次脂蛋白(a)」，及早了解自身狀況。

黃先生表示，現在靠自費藥物控制，不過費用每月需要7000至8000元，是不小負擔，期待能有更具彈性的給付機制，讓更多具潛在心血管風險的患者能及早獲得妥善照護與穩定治療。

劉林義說明，健保署今年推動「高血脂醫療給付改善方案（P4P）」，針對高風險個案提供完整血脂照護，讓病人達成血脂控制目標及降低心血管事件風險。今年9月更放寬57項降血脂藥門檻，約105萬名病友受惠。另相關擴大給付內容，可由學會提出申請，後經專家共擬會研商討論。