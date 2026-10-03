中油宣布下周油價再凍漲 擴大汽、柴油吸收10.1及10.3元

中油3日宣布，自下周一（5日）凌晨零時起至10月11日晚上12時止，汽、柴油價格維持不調整，分別為92無鉛汽油每公升31.2元、95無鉛汽油每公升32.7元、98無鉛汽油每公升34.7元、超級柴油每公升29.9元。

中油表示，中東局勢持續緊張，美國加強軍事部署，國際油價高檔震盪。為照顧國內民生與平穩物價，經整體評估，政府擴大貨物稅減徵，汽、柴油分別吸收3.7元及2.1元，且為維持亞鄰最低價並持續執行美伊戰爭專案平穩機制，10月5日至10月11日中油公司各再加碼吸收6.4元及8.2元，合計汽、柴油各共吸收10.1元及10.3元，國內汽、柴油價格維持不調整。

中油統計，自2月28日至10月4日執行專案平穩各項措施，汽、柴油合計擴大吸收約253.4億元。