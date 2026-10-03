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台中女老闆1年甩肉26公斤擺脫脂肪肝 營養師、醫師曝關鍵

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
營養師高芷翎（左起）、醫師沈宛儀分享外食族如何做好體重健康管理，余明青也來經驗分享。記者趙容萱／攝影
營養師高芷翎（左起）、醫師沈宛儀分享外食族如何做好體重健康管理，余明青也來經驗分享。記者趙容萱／攝影

外食族如何做好體重健康管理？營養師高芷翎建議，每餐先吃一巴掌大的蛋白質，再吃一拳頭大的蔬菜，最後才吃碳水，搭配運動、作息才能瘦得持久；台中NAT納特生醫創辦人之一的余明青分享，她因此年減26公斤，揮別脂肪肝，變得活力十足。

NAT納特生醫品牌總部今開幕，邀請醫師沈宛儀、營養師高芷翎分享飲食、運動、作息與個人健康的關係，傳遞從日常飲食出發，長期調整的飲食控制，讓日常健康管理更容易實踐。

高芷翎指出，現代人很常外食，便當、麵食都提供大量碳水，空腹時食用碳水導致血糖快速飆升，啟動體內脂肪合成的流程。透過調整進食的順序，砍斷脂肪的合成，進食順序為先吃蛋白質、再吃蔬菜，最後才吃碳水，若吃湯麵，麵跟湯不一定要吃完、喝完。

沈宛儀提到，睡不好、壓力大容易渴望高熱量食物，要有正常作息、降低壓力，建議可選擇有氧運動及重訓，保留體內肌肉，飲食並非吃得越少越好，不需追求熱量赤字，均衡的蛋白質、纖維素攝取，可讓減重效果更持久；餐前可以適量喝水，並輔助補充營養品。

余明青分享，她去年體重飆破90公斤，有嚴重脂肪肝、一走路就喘，在醫師的建議下，下定決心減重。她透過均衡飲食、調整作息、養成運動習慣，半年前搭配使用營養品降低食欲，1年多來瘦了26公斤，揮別脂肪肝，整個人變得很有活力，不再一走路就喘。

醫師沈宛儀（右）、營養師高芷翎（左）分享外食族如何做好體重健康管理。記者趙容萱／攝影
醫師沈宛儀（右）、營養師高芷翎（左）分享外食族如何做好體重健康管理。記者趙容萱／攝影

脂肪肝 營養師 台中

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