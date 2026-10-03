第36屆醫療奉獻獎揭曉 幹細胞治療先河 花蓮慈濟院長林欣獲特殊貢獻獎

第36屆醫療奉獻獎得主揭曉，個人醫療奉獻獎得主8名，分別為郭約瑟、林啓禎、鄭宏熙、陳楷琳、吳榮州等醫師，陳立愷、江紘宇牙醫師及吳安綺護理師；特殊貢獻獎得主為花蓮慈濟醫院院長林欣榮，團體醫療奉獻獎為花蓮慈濟醫院全人整合照護團隊，團體貢獻獎為天主教中華聖母社會福利慈善事業基金會。

羅東聖母醫院醫安管理部主任、身心科主治醫師郭約瑟，深耕宜蘭地區醫療與社區照護，積極推動偏鄉醫療、社區健康促進與全民健康保險山地離島計畫，長年穿梭於宜蘭山林部落照顧偏鄉病患。

秀傳醫療體系總顧問、成大名譽教授林啓禎，深耕兒童骨科、脊柱側彎及骨骼發育異常治療，為台灣小兒骨科重要開創者。他積極推動國際交流，提升台灣骨科國際能見度，更致力人才培育與醫學教育，培養眾多骨科專業人才。

台東馬偕醫院急診醫學科主治醫師鄭宏熙，守護台東偏鄉急重症病人22年，建立台東到院前緊急救護體系，提升東部緊急醫療量能，推動「護心計畫」及5G行動急診室，讓醫師在病人到院前即時掌握病況、遠端判讀，爭取黃金救援時間。

服務南投偏鄉逾40年的埔里基督教醫院家醫科主治醫師陳楷琳，是南投偏鄉醫療的重要守護者，921震災後積極投入偏鄉醫療重建與巡迴醫療，照顧原鄉居民健康，參與長照及安養機構照護，落實在地老化與社區整合照護。

屏東基督教醫院院長吳榮州，是心臟內科醫師，創建屏東縣首間心導管室，投入心血管疾病照護與醫院經營管理，發展社區健康促進及醫療創新，強化偏鄉醫療服務量能，提升屏東地區醫療可近性與照護品質。

台北市立聯合醫院仁愛院區顧問醫師陳立愷，長期投入特殊需求者口腔醫療，深耕身心障礙者、高齡者及受刑人口腔照護，推動特殊需求牙科制度建立，提升弱勢族群醫療可近性，為特殊需求口腔醫療重要推手。

屏東縣開業牙醫師江紘宇，自1998年起投入屏東山地離島巡迴醫療至今28年，即使遭遇颱風、道路中斷仍持續出診，長期守護偏鄉兒童口腔健康與部落居民醫療需求。他並參與起草「無牙醫鄉試辦計畫」，建立巡迴醫療站。

紗絯居家護理所所長吳安綺，是花蓮太魯閣族護理師，長期投入偏鄉居家照護及長照服務，致力推廣預立醫療照護諮商（ACP），積極推動智慧照護應用於原住民文化健康站與失智照護，建立失智照護模式，提升原鄉長照品質。

特殊貢獻獎得主花蓮濟醫院院長林欣榮，是台灣將幹細胞成功移植在巴金森氏症病人的第一人。創立腦中風團隊及腦庫，專注於腦中風與幹細胞研究，推動腦中風幹細胞治療，近年投入中西醫整合與精準醫療，帶領花慈成為全台第一家完成自體骨髓幹細胞治療中風的醫院，提升東部醫療量能。

榮獲團體醫療奉獻獎的花蓮慈濟醫院全人整合照護團隊，建立原鄉整合照護模式，結合公共衛生、長照、慢性病管理及預防保健，打造以社區為基礎的健康照護體系。並推動巡迴醫療、居家訪視及健康管理，提升偏鄉居民就醫可近性，建立高齡友善與失能照護服務。

團體貢獻獎得獎團體為天主教中華聖母社會福利慈善事業基金會，深耕嘉義20多年，從居家照顧、到宅沐浴、失智照護，延伸到山區醫療接送、身心障礙支持及偏鄉兒少服務，建構從平原、沿海到山區的照顧網絡。全國首創巡迴沐浴車服務，穿梭巷弄與偏鄉部落，把浴室搬到失能者身邊，把許多家庭久違的尊嚴重新「澡」回來。

第36屆醫療奉獻獎將於10月17日下午2時，於公務人力發展學院二樓卓越堂舉行頒獎典禮，活動由衛福部指導，立法院厚生會、聯合報、TVBS聯利媒體股份有限公司、中央廣播電台、國際厚生數位科技股份有限公司合辦。