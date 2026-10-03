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不會木工也能當木工師！台東微木工競賽 120分鐘打造國產材長凳

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
參賽學員合力進行國產材凳底座拼接，讓沒有木工經驗的民眾也能安全體驗木作樂趣。圖／林保署台東分署提供
參賽學員合力進行國產材凳底座拼接，讓沒有木工經驗的民眾也能安全體驗木作樂趣。圖／林保署台東分署提供

不會木工，也能自己做家具！農業部林業及自然保育署台東分署攜手西爾法國際有限公司，今在國產材永續推廣基地「許願教室」舉辦「第一屆微木工競賽－不會木工也能贏！國產材長凳大挑戰」，參賽者化身一日木工師，挑戰在120分鐘內，將一組國產柳杉構件親手組裝成一張可以帶回家使用的長凳，現場充滿敲敲打打及木材香氣。

台東分署表示，木工家具的價值不只在於木材本身，也包含設計、加工及製作者投入的心力。此次透過專業人員預先完成需要機具操作的工序，再由參賽者親手完成後續製作，讓沒有木工經驗的民眾也能安全體驗木作樂趣。

這場競賽最大的特色，就是即使沒有木工經驗也能參加。考量安全及競賽體驗，木料裁切、鑽孔等需要使用機具的工序，事前已由專業工廠完成，參賽者拿到構件後，則必須依照設計圖判讀零件，依序完成上膠、組裝、砂磨及木油塗裝，從一塊塊木料逐步拼出完整長凳。

別看只是組裝長凳，實際動手後可沒那麼簡單。參賽者除了要掌握時間，也得仔細確認每個構件的位置及接合方式，稍有誤差就可能影響最後的結構與穩定度。評審則從組裝正確性、結構穩定度、表面處理及整體完成度進行評分，考驗參賽者的耐心、細節掌握及團隊合作。

參賽者從觸摸國產柳杉、修整木材表面，到完成上油，一步步看見木材如何從森林資源轉化為生活家具。完成長凳後，不只是多了一件可以帶回家的實用品，也親身體驗國產材從森林生產、加工製造到進入日常生活的過程。

這次競賽上午、下午場各評選3組優勝隊伍，獎品包括台灣檜木、大葉桃花心木及台灣杉實木板材，鼓勵參賽者把動手做的樂趣延續到日常生活。現場另安排親友闖關及小房子彩繪體驗，讓沒有下場比賽的家人朋友，也能一起接觸木材、體驗木作。

台東分署表示，未來將持續結合木工體驗、木育課程及「山林製造」等活動，串聯在地木工人才、部落技藝及森林資源，讓國產材不只是展示或介紹的材料，而是真正走進民眾生活，成為每天都能使用的生活物件。

第一屆微木工競賽完工大合照，參賽學員親身體驗國產材從森林生產、加工製造到進入日常生活的過程。圖／林保署台東分署提供
第一屆微木工競賽完工大合照，參賽學員親身體驗國產材從森林生產、加工製造到進入日常生活的過程。圖／林保署台東分署提供

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