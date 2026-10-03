電腦斷層設備異常壓迫病患害窒息 食藥署證實接獲通報、將邀專家評估

一位病人家屬於社群發文稱自家長輩至桃園某醫學中心接受腦部電腦斷層（CT）檢測，檢查期間床板異常上升，長輩胸口遭大力擠壓，時間約5分鐘，導致他一度窒息，經心肺復甦術搶救後，才恢復心跳。衛福部食藥署指出，已接獲該醫學中心通報醫材不良反應事件，並立即啟動調查，督促醫院及業者採取安全改善措施，後續將邀集專家評估設備安全相關措施，保障病人安全。

這名家屬先在社群發文，後續也接受電子媒體採訪。他提到，其父親在6月分至桃園某醫學中心接受腦部電腦斷層檢查及肩，發生設備直接壓迫胸部的重大意外事故，父親一度窒息、喪失意識，現場醫護立即搶救，施以心肺復甦術、急救藥物等處置，並送加護病房治療，「本案涉及病患生命安全，及申請保險保障，家屬認為院方處理方式有所疑義。」

該醫學中心表示，該院於發現時立即停止儀器運作，安排團隊積極救治、通知原廠調查、並指派專人協助關懷，後續病人已恢復出院，並由醫療團隊當面向病人及家屬說明。

院方表示，考量病人隱私維護，開院無法提供相關病情說明，惟就此異常事件，開院除積極負責醫療救治外，並持續與病人及家屬關懷及溝通補償。

食藥署醫療器材及化妝品組簡任技正謝綺雯指出，該署已接獲當事醫學中心通報本案，接獲通報後即啟動調查，要求醫療器材商進行現場檢測、釐清事件原因及設備狀況，並督促醫院及業者採取安全改善措施。目前相關改善措施已陸續執行，本署將持續追蹤改善情形，並邀集專家進一步評估設備安全及改善措施，必要時要求採取進一步措施，以保障病人安全，避免類似事件再次發生。

謝綺雯表示，民眾若疑似因使用醫療器材發生不良事件，可通報至全國藥物不良反應通報中心http://qms.fda.gov.tw/tcbw/index.jsp，諮詢專線：02-2396-0100）。