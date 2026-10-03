吃中藥傷腎？中醫師籲勿吃來路不明黑藥丸 一藥方改善慢性腎病數值

根據台灣腎病年報統計，我國慢性腎臟病盛行率大約落在11%到12%左右，等於每十個成年人就有一個腎臟出了狀況，台灣洗腎盛行率長年高居世界第一。中醫師陳潮宗指出，他在診間常遇到民眾詢問，腎功能指數持續下降，因坊間「吃中藥會傷腎」迷思，向他詢問是否該服用中藥，事實上，若按照專業中醫師醫囑，配合定期抽血檢驗，服用中藥不僅無害，還能延緩惡化。

陳潮宗指出，臨床上發現，許多腎友對中醫「既期待又怕受傷害」，甚至有「吃中藥會傷腎」迷思，若民眾吃下來路不明偏方、地下電台草藥，確實非常危險；但若是合格中醫師開立的處方，配合定期的抽血檢驗，反而能幫忙踩下腎功能惡化煞車，近年健保早就推行了「中醫慢性腎臟病門診加強照護計畫」，用實際行動與大數據肯定中醫藥在護腎上的關鍵角色。

中醫理論中，可使用「扶正祛邪」與「改善微循環」二大方式改善慢性腎病。陳潮宗指出，腎病患者最在意腎功能指標退化與蛋白尿問題，他結合臨床用藥經驗，研擬出一套中藥處方架構，為「耆丹蟲草腎衰方」，這帖藥方共有五味關鍵中藥，包括黃耆、冬蟲夏草、丹參、三七、大黃，有助兼顧腎功能、蛋白尿與微循環，同時避免藥物造成患者腹瀉、不適。

陳潮宗說，黃耆為該帖主藥，功能是「益氣」，改善蛋白尿及腎功能，並幫助虛弱腎臟補足底起；冬蟲夏草則可改善腎功能、調節免疫、抗發炎，特定蟲草製劑加在常規治療上，對未洗腎的患者改善腎臟過濾率與降低蛋白尿有潛力；丹參與三七有活血作用，可改善慢性腎病中後期微血管硬化問題，打通腎臟微循環排出毒素、讓營養進入；大黃可通胃、排毒，但須注意用量避免腹瀉。

陳潮宗指出，已有患者「耆丹蟲草腎衰方」使用調理一段時間後，慢性腎臟病關鍵指數出現了明顯下降趨勢，尿蛋白與肌酸酐數值變得穩定，精神與體力也比以前好上許多。每個人體質與病情階段均不同，這帖方子需經由專業中醫師診斷後，根據個人實際狀況來微調與把關，千萬不可自行至中藥房抓藥，更要徹底避開來路不明黑藥丸與草藥偏方。