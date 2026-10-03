快訊

綠委議場自拍、高歌應援沈伯洋 王世堅低頭滑手機？本人急解釋

逛好市多最怕人擠人！他問「幾點去才舒服」 會員曝最佳採買時機

習近平體力變差？美媒曝川習會「中方提1不尋常要求」 專家喊前所未有

聽新聞
0:00 / 0:00

無預警撤員工休息室 工會：台鐵公司為交通部支票犧牲基層權益

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
台鐵員工反應，車站休息空間無預警遭裁撤，要改建為保健室。圖片／截自粉專「王傑說工事」
台鐵員工反應，車站休息空間無預警遭裁撤，要改建為保健室。圖片／截自粉專「王傑說工事」

台鐵公司先前面對立委質詢，承諾將於特等站、一等站設置保健室。但台北車站員工卻反應，2天前公司無預警撤除車站服務台員工休息室，改建為保健室，引發一線員工及志工強烈抱怨。產業工會甚至質疑，基層休息空間被剝奪，更可能引發車站內部管理與安全疑慮。

台鐵產業工會秘書長朱智宇表示，今年5月立委林俊憲於立院質詢時，要求台鐵比照高鐵於特等及一等站設置醫療人力與醫護站。當時交通部承諾，將優先於台北、台中、高雄及花蓮4個特等站設置保健室。

台鐵產工指出，2天前台鐵台北車站服務台員工休息室，在毫無事前溝通的狀況下，遭無預警撤除。公司並強行將同仁與志工的置物櫃及休息空間，限縮搬遷至另一頭的售票房休息室。

台鐵產工痛批，台鐵公司突襲撤除基層休息室，是犧牲路員、成就高層政績。除了犧牲員工休息空間變得擁擠，更使非台鐵編制的志工必須穿越售票房金庫才能休息。

此外，四特等站每年營運成本就高達1800萬元，產工表示，若保健室擴增至各地20多個一等站，每年耗費高達上億。質疑台鐵公司化後，處處苛扣基層員工的加班費、預算與人力，甚至將明年預估虧損約57億元歸咎於員工調薪。但面對交通部長許下的承諾，卻毫無成本效益評估就照單全收是雙標。

台鐵產工強調，提升旅客醫療服務，不應以犧牲員工為前提，撤除員工與志工休息室絕非林俊憲質詢本意。且各地職業衛生護理師已向工會反應，台鐵公司原盼他們支援保健室值班及醫材管理，已嚴重超出法定勞動契約範圍，經反應後暫緩方案，但難保未來不會「故技重施」。

台鐵產工指出，對於台鐵是否設置保健室，應考量營運成本及案件分級進行專業評估，優先整合車站周邊既有醫療資源，避免公帑浪費。同時應還給基層員工、志工休息空間。對於交通部開出的支票，所衍生的建置與營運成本，不應要求公司化後的台鐵公司額外編列預算支應。

對此，台鐵公司表示，本案本公司暫無回應。

台鐵員工反應，車站休息空間無預警遭裁撤，要改建為保健室。圖片／截自粉專「王傑說工事」
台鐵員工反應，車站休息空間無預警遭裁撤，要改建為保健室。圖片／截自粉專「王傑說工事」

員工提供志工群要求志工當周應清空休息室物品以利搬遷。圖片／截自粉專「王傑說工事」
員工提供志工群要求志工當周應清空休息室物品以利搬遷。圖片／截自粉專「王傑說工事」

台鐵員工反應，車站休息空間無預警遭裁撤，要改建為保健室。圖片／截自粉專「王傑說工事」
台鐵員工反應，車站休息空間無預警遭裁撤，要改建為保健室。圖片／截自粉專「王傑說工事」

台鐵 工會 交通部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

不用多等6年 台鐵平鎮臨時站今通車、減緩中壢站壅塞

酒測儀連內網竟偵測出中國晶片 台鐵緊急停用：昨天已更新完畢

通勤族面臨困境…上班好難 暖暖人盼找出解方

憂心被資遣…工會喊無期限罷工 乖乖公司發聲明回應了

相關新聞

防中秋疏運之亂重演！台鐵提前啟動雙十雙鐵疏運聯防機制 再加開11班次

中秋連假交通疏運亂成一團，為避免亂象再次上演，下周五登場的雙十連假，台鐵宣布提前啟動雙鐵運具聯防機制。同時為因應返鄉、返工人潮，及配合國慶煙火活動，國慶疏運期間將再加開11列次。

久咳不癒肺部X光白一片卻精神好還上班 病原檢驗才發現真正原因

「人明明精神還好，還能正常上班，怎麼肺部X光卻白了一大片？」新營醫院最近出現患者肺炎已很嚴重、精神與活力依舊滿滿，以為只是「感冒久咳一直沒好」。

無預警撤員工休息室 工會：台鐵公司為交通部支票犧牲基層權益

台鐵公司先前面對立委質詢，承諾將於特等站、一等站設置保健室。但台北車站員工卻反應，2天前公司無預警撤除車站服務台員工休息室，改建為保健室，引發一線員工及志工強烈抱怨。產業工會甚至質疑，基層休息空間被剝奪，更可能引發車站內部管理與安全疑慮。

好心讓座收反效果！76歲阿嬤發出「靈魂拷問」 暖男急智反轉結局網笑翻

網友搭公車讓座給76歲阿嬤，對方反問是否因顯老才讓座；他稱對方很潮、像50多歲，逗得阿嬤開心下車，貼文引發熱議。

補鈣一定要喝牛奶？營養師破解4迷思 豆腐、綠葉菜也上榜

鈣質是人體含量相當豐富的礦物質，也是維持骨骼、牙齒健康不可或缺的營養素。不過，許多人一想到補鈣，就直覺認為只能靠牛奶、起司等乳製品，甚至覺得鈣吃得越多，骨頭就會越強。美國健康飲食網站《EatingWell》整理營養師觀點，破解4個常見的鈣質迷思，提醒民眾補鈣除了看攝取量，也要注意食物來源、搭配方式及補充劑種類。

第36屆醫療奉獻獎揭曉 幹細胞治療先河 花蓮慈濟院長林欣獲特殊貢獻獎

第36屆醫療奉獻獎得主揭曉，個人醫療奉獻獎得主8名，分別為郭約瑟、林啓禎、鄭宏熙、陳楷琳、吳榮州等醫師，陳立愷、江紘宇牙醫師及吳安綺護理師；特殊貢獻獎得主為花蓮慈濟醫院院長林欣榮，團體醫療奉獻獎為花蓮慈濟醫院全人整合照護團隊，團體貢獻獎為天主教中華聖母社會福利慈善事業基金會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。