無預警撤員工休息室 工會：台鐵公司為交通部支票犧牲基層權益

台鐵公司先前面對立委質詢，承諾將於特等站、一等站設置保健室。但台北車站員工卻反應，2天前公司無預警撤除車站服務台員工休息室，改建為保健室，引發一線員工及志工強烈抱怨。產業工會甚至質疑，基層休息空間被剝奪，更可能引發車站內部管理與安全疑慮。

台鐵產業工會秘書長朱智宇表示，今年5月立委林俊憲於立院質詢時，要求台鐵比照高鐵於特等及一等站設置醫療人力與醫護站。當時交通部承諾，將優先於台北、台中、高雄及花蓮4個特等站設置保健室。

台鐵產工指出，2天前台鐵台北車站服務台員工休息室，在毫無事前溝通的狀況下，遭無預警撤除。公司並強行將同仁與志工的置物櫃及休息空間，限縮搬遷至另一頭的售票房休息室。

台鐵產工痛批，台鐵公司突襲撤除基層休息室，是犧牲路員、成就高層政績。除了犧牲員工休息空間變得擁擠，更使非台鐵編制的志工必須穿越售票房金庫才能休息。

此外，四特等站每年營運成本就高達1800萬元，產工表示，若保健室擴增至各地20多個一等站，每年耗費高達上億。質疑台鐵公司化後，處處苛扣基層員工的加班費、預算與人力，甚至將明年預估虧損約57億元歸咎於員工調薪。但面對交通部長許下的承諾，卻毫無成本效益評估就照單全收是雙標。

台鐵產工強調，提升旅客醫療服務，不應以犧牲員工為前提，撤除員工與志工休息室絕非林俊憲質詢本意。且各地職業衛生護理師已向工會反應，台鐵公司原盼他們支援保健室值班及醫材管理，已嚴重超出法定勞動契約範圍，經反應後暫緩方案，但難保未來不會「故技重施」。

台鐵產工指出，對於台鐵是否設置保健室，應考量營運成本及案件分級進行專業評估，優先整合車站周邊既有醫療資源，避免公帑浪費。同時應還給基層員工、志工休息空間。對於交通部開出的支票，所衍生的建置與營運成本，不應要求公司化後的台鐵公司額外編列預算支應。

對此，台鐵公司表示，本案本公司暫無回應。

台鐵員工反應，車站休息空間無預警遭裁撤，要改建為保健室。圖片／截自粉專「王傑說工事」

員工提供志工群要求志工當周應清空休息室物品以利搬遷。圖片／截自粉專「王傑說工事」