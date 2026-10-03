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健保財務壓力擴大 石崇良：改革支付制度、提升醫療資源使用效率

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰濱秀傳醫院今天舉辦的「共好台灣．健康深耕」第一階段聯合成果發表會，衛部長石崇良（右１）參觀成果展的海報。圖／秀傳醫院提供　
彰濱秀傳醫院今天舉辦的「共好台灣．健康深耕」第一階段聯合成果發表會，衛部長石崇良（右１）參觀成果展的海報。圖／秀傳醫院提供　

衛福部長石崇良今天應邀到彰濱秀傳醫院以「韌性永續健康台灣」為題發表演講指出，目前醫療體系面臨的財務壓力，除了透過稅款等其他財源挹注，更重要的是強化健康管理、改變照護模式，提升醫療體系效率，最終目標是讓醫療體系最適化，落實分級醫療。

彰濱秀傳醫院今天舉辦的「共好台灣．健康深耕」第一階段聯合成果發表會，集結秀傳各院區、社區醫療團隊及合作夥伴，從AI智慧醫療、遠距照護、偏鄉急重症、精準醫療、人才培育到永續發展，共精選21項成果分享，呈現政策到臨床、從醫院走向社區的實踐成果。　

秀傳醫療體系總裁黃明和表示，健康照護不能只等民眾「生病才到醫院」，更重要的是把預防、健康管理及醫療服務向前延伸，讓醫院、診所、社區及長照彼此串聯，建立連續性的健康照護網絡，逐步建立「醫院與社區一起照顧健康」的新模式，未來將以標準化、制度化及常態化為方向，持續深化AI智慧醫療、社區健康管理、偏鄉照護、人才培育及ESG永續發展。

彰化秀傳醫院院長馬旭則強調，積極推動AI智慧醫療，成立AI負責單位並建立治理機制，未來將持續發展AI影像判讀、AI代理工具、電子處方箋及GIS地理資訊系統，同時串接長照資源，讓科技不只是「更快」，更要成為提升醫療安全與照護品質的工具。

衛福部長石崇良演講表示，目前醫療體系主要面臨幾項挑戰。首先是財務壓力，隨著人口結構改變，15至64歲主要繳費人口逐漸減少，65歲以上高齡人口則是健保支出的主要對象，形成收入受限、支出增加的雙重壓力，除了透過稅款等其他財源挹注，更重要的是強化健康管理、改變照護模式，提升醫療體系效率。

第二是人力缺口，未來不能只靠增加人力解決，而要重新規劃人力資源架構，做到「不需要人工操作的就不要耗費人力，不需專業人員處理的就不占用專業人力」，透過合理分工健全醫療照護體系。

第三是資源如何有效運用，近年公務預算投入醫療體系已達相對高點，因此健保改革除了增加資源，也要讓資源用得更有效率，包括推動醫院個別總額，讓各醫院依自身特色與地方需求配置資源，思考自身發展方向。

此外，也逐步推動人頭支付制度及全人全程照護計畫，改變「病人生病才有收入」的傳統模式，讓醫療院所與醫師即使透過預防疾病、維持民眾健康，也能獲得合理支付，住院可採論病計酬及DRG，門診則推動打包支付，逐步降低對論件計酬的依賴。同時調整支付標準，落實「不同工不同酬」，讓投入更多專業與照護資源的醫療服務獲得合理給付。

石崇良表示，目前的健保財務，疫情前申報點數與健保總額約有600至650億元差距，疫情期間因服務量下降而縮小，疫情後又擴大至約578億元。因此，2024、2025年健保總額增加約500億元，希望透過增加資源，逐步縮小支付與實際醫療需求之間的落差。

彰濱秀傳醫院今天舉辦的「共好台灣．健康深耕」第一階段聯合成果發表會，衛部長石崇良應邀以「韌性永續健康台灣」為題發表演講。圖／秀傳醫院提供
彰濱秀傳醫院今天舉辦的「共好台灣．健康深耕」第一階段聯合成果發表會，衛部長石崇良應邀以「韌性永續健康台灣」為題發表演講。圖／秀傳醫院提供

彰濱秀傳醫院今天舉辦的「共好台灣．健康深耕」第一階段聯合成果發表會，衛部長石崇良（前排右５）、秀傳醫療體系總裁黃明和（前排右６）及與會人員大合照。圖／秀傳醫院提供　　
彰濱秀傳醫院今天舉辦的「共好台灣．健康深耕」第一階段聯合成果發表會，衛部長石崇良（前排右５）、秀傳醫療體系總裁黃明和（前排右６）及與會人員大合照。圖／秀傳醫院提供　　

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