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一場翻轉觀看方式的藝博會 「居然」11月登場

經濟日報／ 記者徐碧華／台北即時報導
參展藝術家將親自到場，藏家與創作者直接對話。台北新藝術博覽會／提供
參展藝術家將親自到場，藏家與創作者直接對話。台北新藝術博覽會／提供

台北新藝術博覽會今年以《居然．藝境》為題，11月 19到22日在松山文創園區2、3、4號倉庫舉行。今年多了一個倉庫，擴大展區，主辦單位預期台股大漲能活絡藝術交易。

台北新藝術博覽會進入第16年，去年起用新的展覽方式，主辦單位社團法人台灣國際當代藝術家協會（TICAA）稱為「居然」。今年「居然」占據一整個倉庫。

「居然」是一個翻轉詞。主辦單位這麼定義：你以為你已經知道藝術長什麼樣子，走進來之後，你發現你不知道。

「居然」主場在4號倉庫，策展人邱議慧說，這次與IW傢飾的合作。這個展場不是「藝術＋家具」，而是「藝術與生活共同構成一個空間」。

是把藝術作品放回客廳、臥室與書房看。不用去想像喜歡的藝術品怎麼掛、怎麼擺，直接就看到藝術落地生活的場景，置身「藝境」。

在這樣的空間裡，她說，我們想談「美學的感知力」。

「美感，不是學來的，是遇到的。」怎麼說呢？她解釋，依文化部的文化參與及消費調查，台灣15歲以上民眾參與視覺藝術類活動平均一年是1.2次。「歐洲人他們看得比我們多。」美感不需要天分、也不需要學歷，它需要的只是次數。

「居然」是一場翻轉觀看方式的藝術展，主辦單位指出，除了上述的置身藝境外，還延續台北新藝術博覽會的特色：

（1）去中介化。藝術市場的去中介化發展迅速，全球高資產藏家直接向藝術家購買作品的比率兩年之內由27%上升到63%。大會在16年前就這麼做了，直接和藝術家洽展。

（2）一個展位是一次個展。大會16年前即由藝術家直接參展，與多數以畫廊為參展單位的藝博會不同。這讓藏家與創作者直接建立關係，今年2號倉主場是台灣當代，多數參展藝術家將親自到場。在現場，可以直接問藝術家為什麼這樣畫？為什麼是這個顏色？為什麼停在這裡？

（3）嚴選。大會有評審與選件機制。國際藝術家大獎賽本屆70國參賽、收件3,132件，101件入圍，約每30件選出一件。4號倉國際藝術展區集結21國、46位藝術家、394件作品，件件為藝術家本人送件，每三件送件中選出一件。

展場還有個特色，也是一場嗅覺的饗宴，由香華天提供，味道和去年不一樣。

想先一睹為快，可以瀏覽藝術2026台北新藝術博覽會的預告片

2026國際藝術家大獎賽70國參賽，收件3,132件，101年入圍展出。台北新藝術博覽會／提供
2026國際藝術家大獎賽70國參賽，收件3,132件，101年入圍展出。台北新藝術博覽會／提供

策展人邱議慧說，美感不是學來的，是遇到的。培養方法就是多看。台北新藝術博覽會／提供
策展人邱議慧說，美感不是學來的，是遇到的。培養方法就是多看。台北新藝術博覽會／提供

西班牙Alex Bertaina 的作品《Waves on the hills》。台北新藝術博覽會／提供
西班牙Alex Bertaina 的作品《Waves on the hills》。台北新藝術博覽會／提供

一件藝術品進入家中是什麼樣子？不用想像，展場讓你直接置身感受。台北新藝術博覽會／提供
一件藝術品進入家中是什麼樣子？不用想像，展場讓你直接置身感受。台北新藝術博覽會／提供

法國Martine Diotalevi Les的作品《Parisiennes Bleus》。台北新藝術博覽會／提供
法國Martine Diotalevi Les的作品《Parisiennes Bleus》。台北新藝術博覽會／提供

文化部 藝術 松山文創園區

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