被Joeman旅遊片燒到！阿里山一日遊團費1950元 過來人激推：超划算

國旅行程若自行規劃，交通、車票、門票與住宿等費用都得自己安排，還要花時間研究路線，因此也有人會選擇跟團省去規劃麻煩。對此，一名網友分享，近期看完Joeman分享的阿里山一日遊影片後，突然對行程產生興趣，但因過去沒有參加國旅團的經驗，好奇團費加上導遊小費共1950元，究竟算不算貴？

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期看完Joeman的阿里山一日遊影片後，很想跟著安排一日遊，不過因為自己過去從未參加過國旅團，對1950元的價格毫無概念，雖然第一眼看起來覺得「還蠻合理的」，但仍想了解實際參加過的人怎麼看？

貼文一出後，多數網友都表示「參加過的人跟你說，很值！導遊做超多事情，在這種特種兵行程，沒有好的導遊真的如同地獄」、「我覺得很划，不用自己開車、找住宿、算時間，就是上車睡覺，下車看日出」、「那班車的票價來回就1420，加上門票150、祝山車票150，光交通的費用就1720，所以1950真的滿划算的」、「這個行程對於不想花錢住宿和自己開車的人很棒」、「我看了之後也有點想參加」、「我包9人座來回嘉義阿里山就要1000/人，說實話這價格真的不貴」。

不過，也有網友回應「阿里山裡面很大，沒有過夜真的會很可惜」、「很心動但好操，光不能好好睡一覺就覺得累」、「便宜但爆累，10小時車程，中間5小時山路都在一起，體驗過才知道痛苦」、「感覺很燒體力」。

近年國旅話題不斷，景點美不美、價格值不值得也經常成為網友討論焦點。本站曾報導，一名網友前往嘉義阿里山旅遊後，分享旅途中拍攝的美照，清晨陽光穿透雲霧與層層山巒，搭配森林、步道等自然景色，呈現出宛如仙境般的氛圍，讓他直呼「對國旅重拾信心」。

對此，網友回應「阿里山真的很好拍」，更有人大讚「美到不可思議」、「每次去都覺得超美」、「人生真的要去一次」、「前林鐵員工路過，阿里山真的很美。十字路到阿里山車站這段，美到覺得國旅很棒」、「阿里山真的必須去，眠月線絕對是台灣最美森林」、「阿里山真的好美，神木站根本霍格華茲車站」。除了阿里山，也有人點名南投日月潭，表示當地日出景色同樣相當夢幻，「阿里山跟日月潭日出都超仙」。