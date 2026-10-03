日本流感確診暴增、台灣高峰 國內流感疫苗昨33.5萬人施打創單日新高

秋冬交際呼吸道疾病升溫，國內流感預估本周是今年最高峰，不過@@@日本流感疫情@@@快速上升，已連升9周，病例數是去年同期10倍，另香港、南韓、美國等疫情也在上升。國內左流右新公費疫苗10月1日開打，2天流感、新冠分別已累計60.1萬人、20.9萬人，均高於去年同期。疾管署發言人林明誠呼籲，接種疫苗可減少肺炎及降低心臟疾病風險。

國內疫情預估本周門急診就診人次會達15萬，不過根據日本厚生勞動省監測第38周流感疫情，類流感定點監測平均報告病例8.48例，較上周5.54例上升53.1%，且為去年同期0.8例的10倍。

疾管署說，日本全國47個都道府縣中，有44個病例數較前一周增加，平均病例數最高的沖繩、東京、愛知、神奈川、千葉，以H1N1占98%為主，且年齡分布70歲以上占47.5%最多。此波疫情快速上升原因推測為白銀周假期人潮流動頻繁為可能主因。

而國內公費疫苗開打2天，林明誠說明，2天流感、新冠分別已累計60.1萬人、20.9萬人，均高於去年同期。流感疫苗較去年同期55萬增加9%、新冠疫苗較去年同期17.6萬增加19%。

林明誠表示，另外昨日流感疫苗施打為33.5萬人是刷新2021年分兩階段開打以來開打單日最高紀錄，過去最高為去年10月3日31.8萬人。

林明誠提醒，目前除日本流感疫情上升外，中國大陸、香港、南韓、新加坡及美國流感疫情都在上升。公費疫苗開打，根據許多文獻報導，接種流感和新冠疫苗不只可以大幅減少肺炎，還可以降低心臟疾病的風險，接種雙疫苗，真的是護肺又顧心。