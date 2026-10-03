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防中秋疏運之亂重演！台鐵提前啟動雙十雙鐵疏運聯防機制 再加開11班次
中秋連假交通疏運亂成一團，為避免亂象再次上演，下周五登場的雙十連假，台鐵宣布提前啟動雙鐵運具聯防機制。同時為因應返鄉、返工人潮，及配合國慶煙火活動，國慶疏運期間將再加開11列次。
為加強服務旅客，台鐵公司宣布，雙十國慶3天連假10月8日至11日東部幹線共再加開6列次，其中10月10日當天為配合國慶煙火活動，南迴線再加開2列次。
台鐵公司表示，西部幹線為加強疏運，提前啟動雙鐵運具聯防機制，10月8日及10月11日放收假日，七堵-彰化間再加開3列次區間快車，台北-台中行駛時間約2小時10分，每列次可搭載約1,500人次。
台鐵公司指出，本次再加開共11列次，於下周一零時起售票，歡迎旅客多加利用。
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