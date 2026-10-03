快訊

亞運拳擊／落敗後留擂台抗議！輸陳念琴的北韓名將「臭臉」離場拒合影

杜拜航空喋血細節曝！媽媽尖叫引爆乘客救援 駕駛艙開門驚見恐怖一幕

被Joeman旅遊片燒到！阿里山一日遊團費1950元 過來人激推：超划算

聽新聞
0:00 / 0:00

防中秋疏運之亂重演！台鐵提前啟動雙十雙鐵疏運聯防機制 再加開11班次

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
台鐵公司宣布，雙十國慶3天連假10月8日至11日東部幹線共再加開6列次，其中10月10日當天為配合國慶煙火活動，南迴線再加開2列次。示意圖。聯合報系資料照
台鐵公司宣布，雙十國慶3天連假10月8日至11日東部幹線共再加開6列次，其中10月10日當天為配合國慶煙火活動，南迴線再加開2列次。示意圖。聯合報系資料照

中秋連假交通疏運亂成一團，為避免亂象再次上演，下周五登場的雙十連假，台鐵宣布提前啟動雙鐵運具聯防機制。同時為因應返鄉、返工人潮，及配合國慶煙火活動，國慶疏運期間將再加開11列次。

為加強服務旅客，台鐵公司宣布，雙十國慶3天連假10月8日至11日東部幹線共再加開6列次，其中10月10日當天為配合國慶煙火活動，南迴線再加開2列次。

台鐵公司表示，西部幹線為加強疏運，提前啟動雙鐵運具聯防機制，10月8日及10月11日放收假日，七堵-彰化間再加開3列次區間快車，台北-台中行駛時間約2小時10分，每列次可搭載約1,500人次。

台鐵公司指出，本次再加開共11列次，於下周一零時起售票，歡迎旅客多加利用。

台鐵宣布雙十連假再加開11列次。圖／台鐵公司提供
台鐵宣布雙十連假再加開11列次。圖／台鐵公司提供

台鐵宣布雙十連假再加開11列次。圖／台鐵公司提供
台鐵宣布雙十連假再加開11列次。圖／台鐵公司提供

台鐵宣布雙十連假再加開11列次。圖／台鐵公司提供
台鐵宣布雙十連假再加開11列次。圖／台鐵公司提供

台鐵公司宣布，雙十國慶3天連假10月8日至11日東部幹線共再加開6列次，其中10月10日當天為配合國慶煙火活動，南迴線再加開2列次。示意圖。聯合報系資料照
台鐵公司宣布，雙十國慶3天連假10月8日至11日東部幹線共再加開6列次，其中10月10日當天為配合國慶煙火活動，南迴線再加開2列次。示意圖。聯合報系資料照

台鐵 班次 機制 連假 國慶 中秋

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高鐵票搶不到別放棄！北漂族「凌晨刷到票」勸別賭自由座 收假超尖峰時段曝

中秋高鐵之亂 鐵道局：新車明年7月才上線 有感提升運能恐要等2028年

鐵道局：高鐵運能有感提升 恐得等後年

限時5天！7-ELEVEN推「1010購物節」會員優惠 OPEN!行動購物車到台東

相關新聞

下周3颱共存？賈新興曝侵台機率 北部將急降溫、國慶連假天氣出爐

又有颱風將生成。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，彩雲颱風路徑往東偏離，對日本本土的影響大幅減輕。洋面上除跨界的諾羅颱風外，後續需觀察即將生成的小熊颱風發展。而台灣下周真正的降溫期，落在下周一至下周四，北部空曠區低溫將降到18度左右。

防中秋疏運之亂重演！台鐵提前啟動雙十雙鐵疏運聯防機制 再加開11班次

中秋連假交通疏運亂成一團，為避免亂象再次上演，下周五登場的雙十連假，台鐵宣布提前啟動雙鐵運具聯防機制。同時為因應返鄉、返工人潮，及配合國慶煙火活動，國慶疏運期間將再加開11列次。

豪雨開轟北東 吳德榮：周末水氣增多 下周冷空氣南下探16度低溫

東北季風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，大台北、宜蘭、花蓮地區有局部大雨發生的機率。

酒測儀連內網竟偵測出中國晶片 台鐵緊急停用：昨天已更新完畢

台鐵9月起在基隆站優先試辦「新式數位酒測儀器」，酒測結果將搭配影像紀錄回傳系統，避免有心人士代為打卡、進行酒測。不過近日設備卻被爆出，經資安系統偵測出內裝網卡竟是陸製，違反採購法相關規定。台鐵緊急停用後，已於昨天將設備更新完畢。

好心讓座收反效果！76歲阿嬤發出「靈魂拷問」 暖男急智反轉結局網笑翻

網友搭公車讓座給76歲阿嬤，對方反問是否因顯老才讓座；他稱對方很潮、像50多歲，逗得阿嬤開心下車，貼文引發熱議。

北捷座椅驚見「一灘血」路人繞道！下秒1幕暖爆 網讚：整個人在發光

北捷環狀線座椅驚見疑似經血，一名年輕男子主動用水與衛生紙清理，女網友感動分享，獲網友大讚善良貼心並引發熱議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。