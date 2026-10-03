防中秋疏運之亂重演！台鐵提前啟動雙十雙鐵疏運聯防機制 再加開11班次

又有颱風將生成。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，彩雲颱風路徑往東偏離，對日本本土的影響大幅減輕。洋面上除跨界的諾羅颱風外，後續需觀察即將生成的小熊颱風發展。而台灣下周真正的降溫期，落在下周一至下周四，北部空曠區低溫將降到18度左右。

2026-10-03 08:42