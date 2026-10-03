好心讓座收反效果！76歲阿嬤發出「靈魂拷問」 暖男急智反轉結局網笑翻

一名網友分享，近期搭公車時好心讓座給一位阿嬤，沒想到對方坐下後不但沒有露出開心表情，反而突然問他「你看我很老才讓座給我齁」，讓他趕緊解釋一點都不老，而且穿著打扮還很潮流，讓對方心花怒放。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，搭乘公車時主動讓座給一位阿嬤，對方不但沒有開心，還問一句「你看我很老才讓座給我齁」，他急忙回應「沒有啦，我是看你拿很多東西啦」。當時阿嬤又追問「我看起來應該很年輕吧」，他只好順著回答「對啊，你穿很潮喔」。沒想到阿嬤立刻笑得很開心，自豪透露「我76歲了啦，看不出來吧」，他回應「我以為你50幾耶」，沒多久阿嬤便春風滿面的下車。這名網友坦言，整段對話他心裡只想著「不知道讓個座還要接受考試」。

貼文一出後，多數網友都笑翻，紛紛表示「完美感受到你的求生慾」、「好好笑，感覺你很會跟長輩聊天」、「即使上了年紀，女生還是要人哄啦」、「老人家要座位，但也要情緒價值」、「你很會應對，阿嬤昨天一定有一整天好心情」、「裸考還通過」、「怎麼可以這麼臨時給出滿滿的情緒價值」、「讓阿嬤這麼開心，跟扶阿嬤過馬路一樣累積人品，相信未來會有好事發生」。

此外，也有網友回應「那可能是我阿嬤，因為她就這樣，年紀也很近（家屬道歉）」、「我70多歲的外婆也說過被讓座心情會很複雜，他們也還不想承認自己老了」。

讓座議題長年來爭論不休，曾有網友好奇，大眾運輸上的座位明明就是先坐先贏，但是看到其他乘客有需要也會讓位，以免出現尷尬情形，只不過就算選擇不站起身讓位，也沒什麼不對，好奇奇大家在什麼情形下，就算坐的位子不是博愛座，也一定會讓位給有需要的人？

對此，不少網友點名「孕婦」，另外還有人說「盲人」、「拄著拐杖的行動不方便者」、「幼兒、走路需要人攙扶的老人」、「第一孕婦，第二小小孩」、「孕婦，幼童，身障」、「抱小孩」、「老人帶小孩」、「看得出來行動不便、年紀很大、懷孕」。