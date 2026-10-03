補鈣一定要喝牛奶？營養師破解4迷思 豆腐、綠葉菜也上榜

鈣質是人體含量相當豐富的礦物質，也是維持骨骼、牙齒健康不可或缺的營養素。不過，許多人一想到補鈣，就直覺認為只能靠牛奶、起司等乳製品，甚至覺得鈣吃得越多，骨頭就會越強。美國健康飲食網站《EatingWell》整理營養師觀點，破解4個常見的鈣質迷思，提醒民眾補鈣除了看攝取量，也要注意食物來源、搭配方式及補充劑種類。

第一個迷思是「鈣只能從乳製品取得」。牛奶、起司和優格確實都是常見的鈣質來源，但並不代表不吃乳製品就無法獲得足夠鈣質。營養師指出，深綠色蔬菜、豆類及豆腐同樣可以提供鈣，部分營養強化食品也能補充鈣質；此外，連骨頭一起食用的罐頭鮭魚及沙丁魚，也是可納入飲食的來源。因此，與其只依賴單一食物，不如透過不同種類的食物分散攝取。

第二個迷思則是「只要補充鈣質，骨骼自然就會強健」。事實上，骨骼健康涉及多種營養素與生活習慣，維生素D就是重要的一環，因為有助於身體吸收攝取到的鈣，維生素K、鎂及蛋白質也參與骨骼維持。除了飲食之外，規律活動同樣重要，包括走路、慢跑、跳舞以及重量訓練等負重或阻力運動，都能為骨骼提供適度刺激，因此不能把骨骼保養全部寄託在鈣質上。

第三個常見觀念是「鈣補越多，骨骼就越強」。營養師表示，人體一次能利用及吸收的鈣質有限，並不是吃得越多效果就越好。相關資料指出，每次攝取約500毫克鈣時，吸收效率通常較佳，如果一次攝取大量鈣質，吸收比例可能反而下降。因此，比起把一天所需的鈣集中在同一餐，或一次吞下高劑量補充劑，更建議分散在不同餐次及點心中攝取；長期過量補充，尤其依賴高劑量鈣片，也可能出現便祕、腎結石等問題。

第四個迷思則是「所有鈣補充劑都一樣」。市面上的鈣補充劑其實有不同形式，包括碳酸鈣、檸檬酸鈣、磷酸鈣、乳酸鈣及葡萄糖酸鈣等，種類不同，所含元素鈣比例及服用方式也有所差異。例如碳酸鈣通常含有較高比例的元素鈣、價格也相對低廉，但與食物一起服用時吸收較佳；檸檬酸鈣則通常較不刺激腸胃，而且不論是否隨餐都可以服用，對胃酸較低或使用降低胃酸藥物的人而言，也常被納入考量。

營養師建議，若有補充鈣劑的需求，選購時不要只看品牌或包裝，應先確認鈣的種類，以及每份實際提供多少「元素鈣」，再依照自身飲食、腸胃狀況、用藥情形及需求做選擇。整體而言，補鈣的重點並非一味追求高劑量，而是透過多元飲食取得足夠鈣質，同時搭配維生素D及規律運動；若不確定自己是否需要額外補充，則可先諮詢醫師或營養師。