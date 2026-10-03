亞洲健康智慧園區落實「住宅即處方」 創辦人彭培業記錄歸鄉生活筆記

隨著高齡社會來臨，現代熟齡族群對退休生活的想像，已從過去被動「老有所終、等待被照顧」，大幅轉型為追求同儕社交、品味美學與身心修復的「活躍老化」。

坐落於新竹關西的「亞洲健康智慧園區」，宛如將日本輕井澤的度假風情搬進台灣，園區結合天然碳酸氫鈉泉、萬坪森林活氧綠意與北醫專業團隊的「隨需而醫」照護網絡，深入落實「住宅即處方」的嶄新生活哲學。在這裡，居住環境不再只是遮風避雨的空間，而是滋養身心、重啟生命活力的重要泉源。

究竟一個充滿正向支持的環境，能為長輩的生活帶來何等深刻的轉變？亞洲健康智慧園區創辦人彭培業，以第一線細膩的觀察筆記，記錄下旅居美台80餘載的朱女士，如何從輪椅上的身心桎梏，逐步在綠意、溫泉與友善同儕陪伴中，重新站穩腳步、綻放笑容的真實故事。以下為彭培業總裁專文全文刊登。(記者黃仕揚)

朱女士的健康筆記

我初見朱女士，她的笑容裡有一點溫婉，有一點謙遜，更多的是一種發自初心的友善。都說歲月會在人身上留下痕跡，但若歲月是一道長河，過盡千帆的流水也會在人心裡積累出一種澄澈，一種蘊涵，一種不喧嘩嘈嚷，潺潺細流的優雅。

過盡千帆對有些人來說並不是形容詞，朱女士早年就因為先生在普渡大學的教職，在美國印第安納州落腳，後來回台灣數十年後，又遠赴6200英里以外的加州，在聖荷西的高級長照養護機構住了一陣子，今年再度回到台灣，定居在亞洲健康智慧園區。不管走了多久，走得多遠，台灣一直是她出生、長大，不管去到何方，記憶裡依舊清晰的故鄉。

緣份自有他的節拍，人生一步一步的往前走，走過一站又一站，當時並不知道原來人生是一個大圈，從這裡走出去，如今走回這裡來，這一圈就是80幾年。朱女士抬頭，望著圍繞她的笑語人聲，輕笑著說：「對我來說，這裡的環境太舒適乾淨了」。

離開輪椅困境 跨洋尋找新生活

這一抹抬頭輕笑，跨洋越海，對她來說並不是一件舉手之勞的事情。第一次來到亞洲健康智慧園區之前，朱女士住在加州聖荷西的高齡養護中心裡，當時她受限於身體活動力下降，又因為缺乏適合她的運動場地與人員協助，導致坐在輪椅上的時間愈來愈長，長久下來，肌肉的彈性與耐力逐漸流失，甚至連抬頭看人都愈來愈吃力，三餐飲食與日常生活都受到很多阻礙。身體退化是生命正常的流程，端賴你能不能積極的應對它。「當時我知道我必須離開，因為我發現在那裡與我聊天的室友，他們正在 Memory Losing（記憶逐漸喪失）」。

生命的質感源自於生活的習慣。給自己一個舒適、安心的居住環境，維持良好的生活型態，再加上環境中的養分，在生活的日常裡一點一點「養」出來的，就是維持生命品質的關鍵。這樣的體悟，正是朱女士喜歡亞洲健康智慧園區的原因。

首先是飲食，社區住戶專用廚房每日貼心餐盤中一定有五色蔬菜、新鮮水果，這道理簡單，但是重要——新鮮好吃，長輩才有胃口；吃得多了，身體才有均衡且足夠的養分來運動。

運動不僅可以強化平衡能力、改善肌肉控制，增加大腦運動網絡活動，並可以促進神經可塑性。園區有寬敞的室內外空間，讓朱女士可以選擇不同強度的運動練習。室內運動，不懼曝曬雨淋，風雨無阻；室外運動，呼吸南山的清風，吹拂而來的是混合了負離子、芬多精、森林活氧，室外PM2.5濃度常時低於3的好空氣。一個人一天只吃3餐，但會呼吸28,800次。也許我們只看到新聞上說壞空氣（例如甲醛、PM2.5）會對人體造成不可逆的影響；卻容易忽略醫學研究早已發現長壽村之所以長壽，好空氣是不可或缺的要件。好空氣能讓人體維持血氧飽和度、降低慢性疲勞、維持肺部正常運作、降低腦血管與心血管的折舊速度。為什麼住在長壽村裡，人不只不顯老，還會愈來愈健康？最基礎也是最不可或缺的，就是呼吸好空氣。

吃好動好泡好湯 日常養出活力

運動完泡個溫泉，更是生活裡的一大享受。朱女士剛來園區的時候，因為長期坐在輪椅上，氣血循環不良，肩頸、雙腿沒有力量，覺得腳又痛、又麻、又冰。園區的溫泉此時提供了溫柔的撫慰，緩緩化解冰冷，幫助身體恢復良好的氣血循環。手腳暖和了，身體放鬆了，不適的感覺就大幅減退。

人一舒緩下來，每晚自然能沉沉入睡，睡眠品質好起來，肩頸精神與雙腿元氣自然就回來了。

有一種呵護似春雨，潤物細無聲。接過園區遞來的一個小驚喜，朱女士拆開面前的甜點禮盒，招呼著大家都嚐嚐看，笑意從她的眼角蔓延開來：「在這裡，大家都對我很好」。除了服務人員隨時關注住戶的日常起居之外，園區最難得的是發自內心的友善氛圍，與長輩親切的聊天話家常，邀請他們參加園區的Party 或課程，關注他們住在這裡的生活感受，盡量讓長輩在這裡過得開心。保持愉悅的心情，是一種天然的保養品。這種潤物細無聲的氛圍也傳遞到住戶身上，鄰居之間的友善相待，朋友之間的互相關心，一起打球、一起游泳、一起參加園區課程，與大家分享聊天時無意提到的好味道，共享在這裡生活的每一天，讓時光歲月成為一種正能量。

若身體狀況是一泓湖水，當你持續向湖中投入正向因素，終有一天，活力會像漣漪一般擴散開來。吃得下，睡得著，多運動，泡溫泉，天天保持好心情。有天下午，朱女士在一樓大廳，想要拿個東西，不自覺就用雙手撐著桌子，從輪椅上自己站了起來。當她完成這個動作的時候，自己還不以為意；但是身邊關心她的同仁與鄰居，那份發自內心的欣喜，卻是無可抑制的散佈開來。

我們無法控制生命的長短，但我們可以決定生命的品質，讓生命裡的每一天，過得更優雅、更健康，遇見快樂的自己。

彭培業／亞洲健康智慧園區創辦人

園區提供多樣化的室內外運動空間供住戶依自身狀況選擇。圖／亞洲健康智慧園區提供

彭培業總裁親自巡視一手打造的亞洲健康智慧園區。圖／亞洲健康智慧園區提供

園區提供多樣化的室內外運動空間供住戶依自身狀況選擇。圖／亞洲健康智慧園區提供

亞洲健康園區提供典雅的日式庭園，搭配舒適的景廓，讓居住成為一種享受。圖／亞洲健康智慧園區提供

朱女士在亞洲健康智慧園區享受溫泉。圖／亞洲健康智慧園區提供

園區內的溫泉提供朱女士溫柔的撫慰。圖／亞洲健康智慧園區提供