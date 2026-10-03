久咳不癒肺部X光白一片卻精神好還上班 病原檢驗才發現真正原因

「人明明精神還好，還能正常上班，怎麼肺部X光卻白了一大片？」新營醫院最近出現患者肺炎已很嚴重、精神與活力依舊滿滿，以為只是「感冒久咳一直沒好」。

感染科醫師林皇伸表示，這類患者沒有病懨懨，其實胸部影像已明顯肺部浸潤，肺部X光白一片又久咳不癒「像腫瘤」，最終確診卻是肺炎黴漿菌感染。

肺炎黴漿菌感染常見咳嗽、喉嚨痛、發燒、頭痛及倦怠，咳嗽可能持續數週。部分患者症狀相對輕微，外觀看起來甚至和平常差不多，因此常被形容為「會走路的肺炎」，但精神很好並不代表肺部一定沒有問題。

林皇伸指出，若長時間咳嗽，胸部X光出現大片白色陰影，醫師除考慮肺炎，也必須鑑別其他肺部疾病。當影像外觀甚至疑似腫塊時，更不能只靠症狀判斷是感染還是腫瘤，須進一步電腦斷層及病原檢驗釐清。

胸部電腦斷層可能出現重要影像線索「白色肺部陰影裡，透出一條條氣管的空氣線條」，醫學上稱為「Air bronchogram（含氣支氣管徵）」。

新營醫院胸腔內科醫師汪政德形容，這就像在樹梢透出「一線月光」，原本看起來令人擔心的肺部白影，多了一個重要判讀線索。不過Air bronchogram並不能單獨判定病灶是良性或惡性，仍必須搭配症狀、病程、胸部影像及檢驗結果綜合判斷。

汪政德表示，若持續咳嗽、影像異常，又沒有按照預期改善，甚至影像呈現疑似腫瘤的表現，醫師可能進一步安排支氣管鏡檢查。支氣管鏡的目的並不是「看到腫瘤才做」，而是希望取得更直接的呼吸道或肺部檢體，協助釐清究竟是一般感染、特殊病原、腫瘤或其他肺部疾病。

林皇伸也提醒，黴漿菌感染不一定需要抗生素治療，醫師會看臨床需要做出專業判斷。如果患者自行服用抗生素，可能反而會造成抗藥性，延長病程。

醫師提醒，若咳嗽持續數週未改善，尤其合併發燒、胸痛、喘或呼吸困難，即使精神很好、仍能正常工作，也不要因此輕忽。「能走路、能上班，不代表肺部沒有問題；肺部白一片，也不代表就是腫瘤。」出現持續症狀時，應接受醫師評估，必要時透過影像與病原檢驗找出真正原因。