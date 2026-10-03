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酒測儀連內網竟偵測出中國晶片 台鐵緊急停用：昨天已更新完畢

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
台鐵酒測儀出包，被內部系統偵測含有中製晶片。台鐵示意圖，圖中人物與新聞無關。聯合報系資料照
台鐵酒測儀出包，被內部系統偵測含有中製晶片。台鐵示意圖，圖中人物與新聞無關。聯合報系資料照

台鐵9月起在基隆站優先試辦「新式數位酒測儀器」，酒測結果將搭配影像紀錄回傳系統，避免有心人士代為打卡、進行酒測。不過近日設備卻被爆出，經資安系統偵測出內裝網卡竟是陸製，違反採購法相關規定。台鐵緊急停用後，已於昨天將設備更新完畢。

數發部於2022年修正「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，規定公務機關及國營事業不得採購或使用危害國家資通安全的產品，主要防範對象即中國廠牌的軟硬體及資通訊服務。

台鐵公司8月以14.9萬元在基隆站測試的「新式數位酒測儀器」出包。設備安裝後皆入內網時，遭內部資安系統偵測發現網卡是中國製。公司緊急停用系統，並要求廠商改善，於昨天完成更新作業。

台鐵公司表示，採購契約範本已明文訂定資安條款，禁止採購中國廠牌的軟硬體設備及相關資訊服務。所有採購作業均依既定規範辦理，絕不採納未符合資安標準的品項。公司已建立源頭驗證與系統偵測防禦機制，在投標與交貨階段，要求廠商出具非中國大陸之供應鏈產地證明，並簽署合規切結書，確保來源透明且具法律約束力。

台鐵公司強調，本次設備皆入內網後，資安系統也有立即偵測網卡位置，當發現為中國網卡時便進行異常告警，啟動後續應變措施。目前新式酒測設備仍在試辦階段，尚未完成驗收，更換完成後已請廠商出具產地證明，目前已無中國網卡情形。

台鐵 酒測 晶片

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