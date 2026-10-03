北捷座椅驚見「一灘血」路人繞道！下秒1幕暖爆 網讚：整個人在發光

搭乘大眾運輸時，若發現座椅上有血跡，多數人第一反應恐怕都是避開。一名女網友分享，近期搭乘台北捷運環狀線時，車廂內有一個座位沾上血跡，乘客發現後紛紛繞道，沒想到一名年輕男子竟主動上前清理，讓她相當感動。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，當天搭乘環狀線時，注意到其中一個座位留有一灘血跡，疑似經血，不少乘客看見後便直接避開，只有一名年輕男子拿出隨身攜帶的水壺，將水倒在血跡上，再拿出衛生紙仔細擦拭座椅，直到清理乾淨才離開，她也拍下男子彎腰清潔的背影，直呼「我的天，這是什麼善良的孩子啊！」。

貼文一出後，不少網友都稱讚「這真的不是容易的事，這孩子好棒」、「善良的孩子整個人都在發光」、「真是善良體貼的好孩子」、「謝謝無名英雄，讓這個社會更美好」、「弟弟好棒，一生平安」、「這種男生能不能量產，真的好棒」、「願弟弟一生平安，生活遇到不順遂之事也能迎刃而解」、「弟弟的作法真的很貼心，值得表揚」。

女生出門在外若遇到月事來又沒有帶衛生棉該怎麼辦？本站曾報導，一名女網友分享，近期在捷運站時剛好生理期來，但因為離超商、藥妝店有一些距離，來不及買衛生棉，只好向北捷站務員詢問，沒想到竟然能索取免費的護墊來應急，讓她及時解決危機，也提醒女性朋友萬一遇到類似情況，可以向捷運詢問處求助。

貼文引起不少討論，網友回應「用血淚換來的分享」、「太貼心了吧」、「原來有這種服務！大家都需要知道」、「女孩子們都辛苦了」、「有些捷運站廁所也有賣衛生棉」、「新北市圖書館也有提供喔！有看過告示牌」。