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很多人犯！搭飛機別做「1好心舉動」空服員揭後果：恐害航班延誤

聯合新聞網／ 綜合報導
擅自移動他人行李，可能讓物主在下機時難以取回物品。 圖／AI生成
擅自移動他人行李，可能讓物主在下機時難以取回物品。 圖／AI生成

搭機時，不少乘客為了體貼空服員，會主動整理垃圾、減少按服務鈴，甚至幫忙調整座位上方置物櫃的行李，希望讓客艙空間更整齊。不過，看似熱心的舉動未必人人都能接受，尤其是未經同意就移動別人的行李，不僅可能引發旅客糾紛，還可能增加機組人員的工作負擔，嚴重時甚至影響航班起飛時間。

根據旅遊網站Planet Ware報導，近年航空公司調漲行李託運費用，加上機艙置物櫃空間有限，許多旅客會選擇將登機箱、背包及其他隨身物品直接帶上飛機。若乘客放置行李時沒有妥善利用空間，或將外套、手提包等物品一併塞進置物櫃，容易導致空間不足。有些人為了騰出位置，會自行挪動其他乘客的行李，卻可能因此惹上麻煩。

報導指出，擅自移動他人行李，可能讓物主在下機時難以取回物品。例如，行李原本放在座位附近，卻被移到較後方的置物櫃，乘客可能得等其他人下機後，才能逆著人流取回行李。此外，行李若裝有易碎物品或醫療用品，移動過程中也可能遭到擠壓、碰撞而受損。Reddit美國航空相關討論區就有網友分享，自己的軟袋行李曾因他人重新整理置物櫃而被壓扁；也有人提醒，外觀相似的背包一旦被移到其他位置，下機時更容易發生認錯或拿錯的情況。

除了行李損壞與遺失風險，擅自挪動物品也可能讓空服員被迫介入處理糾紛。一名在Reddit分享經驗的空服員表示，旅客登機時的行李安排相當考驗客艙管理，有時得像玩「俄羅斯方塊」一樣，反覆調整物品位置，才能讓所有行李順利放入置物櫃，並在預定起飛前將櫃門關妥。若還得逐一處理乘客自行移動行李所引發的問題，便可能增加登機作業時間，進而造成航班延誤。

另一位空服員也指出，即使機組人員需要調整行李位置，也應先確認物主並取得同意，而不是直接將物品移到其他置物櫃。對旅客而言，即使發現其他人的行李占用了自己座位上方的空間，也不宜逕自挪動。若確實需要調整，應先詢問行李主人，或請空服員協助處理，以免原本想幫忙的行為，反而引發不必要的爭執。

至於如何讓登機行李更有效率地利用空間，報導建議，體積較小、無須放入置物櫃的隨身包，可優先放在前方座位下方；登機箱則應依照航空公司規定及空服員指示妥善擺放，避免因放置角度不當占用過多空間。若發現置物櫃已經塞滿，與其自行重新安排別人的物品，不如交由機組人員協調，既能降低行李受損或拿錯的風險，也有助於登機流程順利進行。

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