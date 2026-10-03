北東今溼答答 下周一較強冷空氣南下…低溫探1字頭

今天東北季風稍減弱，環境維持偏東北風。天氣風險公司天氣分析師廖于霆說，北海岸及東北角有局部短暫陣雨，東部整天易有陣雨。中南部晴時多雲，山區午後局部雷陣雨。北部氣溫23至33度、中部24至34度、南部26至33度、東部24至32度。

明天東北風水氣進一步減弱。廖于霆表示，北部晴時多雲，白天回溫且早晚偏涼，早出晚歸需注意溫差。中部晴朗且午後略感濕熱。南部午後山區短暫降雨。東部大致為多雲時晴。北部海面風力將逐漸減弱。

不過，他說，下周一東北季風再度增強，北部與東部降雨機率增加，入秋以後第一波較強冷空氣南下，後期北部、東北部低溫下降至19度，體感轉為秋涼。中部與南部維持晴時多雲，高溫約31至34度，戶外活動仍感悶熱且山區午後易有雨勢。下周四冷空氣減弱，水氣減少，北部東北部氣溫才會回升，天氣才會好轉。

關於颱風消息，他表示，彩雲颱風目前位於日本小笠原群島南南東方海面，向北移動，強度持續增強，未來將於日本本州南方外海向東北轉，對日本沒有影響。

另外，他說，在東北太平洋活動的颶風NOLO，將跨越國際換日線進入西北太平洋，未來在日本南方海面就會北轉，對東亞陸地沒有影響。另外在馬紹爾群島附近有熱帶擾動正在活動，預估兩三天以後有機會發展為小熊颱風，預測也是往日本南方海面移動，對台灣無影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。