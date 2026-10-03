下周3颱共存？賈新興曝侵台機率 北部將急降溫、國慶連假天氣出爐

又有颱風將生成。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，彩雲颱風路徑往東偏離，對日本本土的影響大幅減輕。洋面上除跨界的諾羅颱風外，後續需觀察即將生成的小熊颱風發展。而台灣下周真正的降溫期，落在下周一至下周四，北部空曠區低溫將降到18度左右。

台灣降溫時程與溫度趨勢，他說，冷空氣主要影響新竹以北。目前第一波東北季風降溫並不明顯，北部高溫仍在30度上下。降溫關鍵在下周一至下周四，北部高溫將降至25至26度，北部都會區清晨夜間低溫慢慢下探到20度左右，出門需加件薄長袖或外套。

而冷空氣界線，賈新興表示，主要影響新竹以北及宜蘭。中南部受影響很小，白天高溫仍維持在30度以上，以早晚微涼、日夜溫差稍大為主。

彩雲颱風遠離，後續颱風消息方面，他說，彩雲颱風北轉後往東北東方向移動，距離日本本土較遠，對日本的天氣影響已經沒有原先預期那麼明顯，赴日旅遊的民眾可以稍微鬆口氣。洋面熱帶系統除了跨界的諾羅颱風，未來仍可能醞釀出小熊颱風，不過目前評估對台灣都沒有直接影響。

下周五迎為期3天的雙十國慶假期，賈新興表示，大環境維持東北風，基隆北海岸、東北角及宜蘭偶爾有局部零星短暫飄雨。西半部及其他大部地區多為中午多雲到晴的天氣，整體適合出遊。

如果規畫赴日韓賞楓，他說，國慶期間日本九州、四國水氣較多，東京大阪較穩定。楓紅目前在北海道與東北山區較為明顯；東京、京都、大阪平地要等到11月才會逐漸轉紅。韓國雙十期間秋高氣爽，早晚微涼，僅濟州島水氣稍多；楓紅盛期預計落在10月中旬至11月上旬。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

日本楓紅預測。圖／取自賈新興臉書