東北季風影響 宜蘭縣豪大雨 午後中南部恐雨彈開炸

東北季風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，宜蘭地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。

中央氣象署表示，今天東北季風稍減弱，環境仍為偏東北風，迎風面大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，尤其今天清晨宜蘭地區需留意有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲到晴，清晨嘉義以南山區有局部下雨機會，午後新竹至台中、嘉義以南地區及其他山區有局部短暫陣雨，並可能有局部較大雨勢，午後留意天氣變化。

溫度方面，大台北、宜蘭及花蓮高溫約29至31度，桃園以南及台東32至33度，感受仍偏熱，部分地區中午前後紫外線可達過量等級，外出注意防曬並多補充水分，而夜晚清晨各地低溫普遍在23至27度。

離島天氣，澎湖晴時多雲，26至31度；金門多雲時晴，25至31度；馬祖陰天，25至29度。