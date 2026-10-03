今年日本紅葉恐遲到和聖嬰有關 氣象專家曝賞楓最佳時間

不少國人赴日本賞楓，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專直指今年日本楓紅會比較晚，和全球暖化及聖嬰現象有關。如果是台灣旅客最常去的賞櫻勝地，如東京、富士山、京都、大阪、名古屋、福岡、仙台或奈良，今年尤其要注意，不要完全按照往年日期安排賞楓活動，建議可以考慮略往後延5至10天，再行前往。

他說，受全球暖化及聖嬰現象緣故，日本氣象協會在10月1日就發布的最新「紅葉見頃予想」指出，今年日本的楓紅，整體有延後的趨勢，尤其是日本東部及日本西部的平地。不過，日本北部及高山地區則有平年正常或偏早的趨勢。

最主要原因，林得恩表示，就是當秋季氣溫偏高時，楓葉啟動變色的時間也會跟著延後。通常，楓葉變紅不是單純「到了10月就開始紅」，而是與秋季低溫累積密切相關。根據統計，秋季（9至11月）當氣溫愈低，紅葉就會愈早；氣溫愈高，紅葉時間也會跟著愈晚。

今年9月的後半期，全日本氣溫明顯偏高，且預期未來在10至11月仍以偏暖機率居高。林得恩表示，這也使得中低海拔地區，尤其是平地，降溫速度慢。因此，紅葉時間整體就跟著往後延。

建議攻略如下：

日本北部：在山區，觀賞楓紅的最佳時間預計為9月下旬至11月中旬；而在平地地區，時間較晚，最佳時間預計為10月中旬至11月下旬。

日本東部與日本西部：在山區，觀賞楓紅的最佳時間預計為10月下旬至12月初；而在平地地區，時間略為偏晚，最佳時間預計為11月下旬至12月中旬。