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氣象署公布最新天氣展望 未來2周東北季風影響轉雨降溫

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測，未來2周受東北季風影響，第1周期中北部及東部氣溫明顯下降，期末至第2周氣溫有回升的趨勢。

降雨方面，北部及東半部有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴、午後有局部短暫陣雨，而東北季風增強期間東北部有局部較大雨勢發生的機率。

近期西北太平洋仍有熱帶擾動發展訊號，模式預報不確性較大，隨時注意氣象署最新預報資訊。

第1周：平均氣溫預測，北部及東部以「高於」氣候正常值的機率最小，中部及南部以「接近」氣候正常值的機率最大；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，平均氣溫預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大；雨量預測，各地以「多於」氣候正常值的機率最小。

氣象署 東北季風 氣溫

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