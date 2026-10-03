豪雨開轟北東 吳德榮：周末水氣增多 下周冷空氣南下探16度低溫

東北季風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，大台北、宜蘭、花蓮地區有局部大雨發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今明兩天水氣增多，北部、東半部偶有局部短暫雨，山區午後亦有局部短暫降雨的機率，今天北部山區及東半部有局部較大雨勢。

溫度方面，吳德榮說，北、東氣溫略降，中南部白天仍偏熱，各地早晚略偏涼。今天北部23至30度、中部23至35度、南部22至35度、東部22至33度。

下周一、下周二東北季風增強，他說，氣溫明顯下降，與大陸冷氣團的強度還差得遠，北台轉涼。下周一迎風面轉有雨，有較大雨勢，下周二水氣漸減，迎風面降雨漸減少。

吳德榮表示，下周三至周五背風面晴朗穩定，迎風面多雲時晴，偶有零星降雨。北舒適，南微熱。因輻射冷卻，清晨氣溫低，台北測站約在20度，全台平地最低溫則可降至16度左右，日夜溫差大。中南部山區午後亦偶有局部短暫降雨的機率。

關於颱風消息，他說，中央氣象署 路徑潛勢預測圖顯示，中颱彩雲在關島北方海面，未來大致向北而行，朝日本東方海面前進，強度續增強，範圍將持續擴大為半徑280公里的大型颱風。歐洲模式系集模擬顯示，大致以偏北機率最高，無侵台機率。發展於東太平洋的颶風NOLO，將於下周一跨過換日線，而進入西太平洋，對台無威脅。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。