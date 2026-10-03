院長講堂／聯安總院長鄭乃源 體悟身體非耗材 慢病防線應提前

「你希望身體怎麼對待你，就一定要先善待、別當耗材用。」即將邁入70歲的聯安預防醫學機構總院長鄭乃源，從肝膽腸胃科醫師一路走到預防醫學，行醫數十年，最大的體悟不是「生病後怎麼治」，而是如何讓疾病不要那麼早發生。

消化內科轉預防醫學

鄭乃源畢業於高雄醫學院，曾赴日本國立山口大學進修，是消化內科專科醫師。談起當初為何學醫，他笑說，人生其實有點「隨波逐流」，從小喜歡生物、動植物的他，相關科目成績不錯，後來考上醫學系。19歲進入醫學院時，對人生方向還懵懵懂懂，真正進入臨床後，才發現醫療是值得「以身相許」的工作。

「生老病死是每個人一生都要經歷的事，能在其中幫助別人，是很好的事業。」鄭乃源喜歡動手操作，專科選擇有許多操作機會的消化內科。從胃鏡、腹部超音波、肝臟穿刺，到早年肝癌酒精注射、膽道治療，他找到另一種結合內科思考與外科操作的舞台。

早年消化性潰瘍病人多，不知道幽門螺旋桿菌是重要病因，後來隨著醫學發展找到病因並進行除菌治療，疾病治療模式隨之改變。B型肝炎與肝癌更是另一場漫長戰役，從疫苗、抗病毒治療到影像診斷進步，醫療不斷設法將防線往前推。

年紀大更應檢視生活

行醫經驗中，有一名肝癌患者至今仍讓鄭乃源難忘。患者60多歲，肝臟左右兩側各有約8公分腫瘤，當時難以直接手術，醫療團隊利用動脈栓塞、酒精注射等方式治療，一度讓影像檢查看不到明顯腫瘤，術後平安度過7年多，沒想到某次春節前夕，患者因腰痛住進醫院，檢查發現腰椎已有轉移病灶，之後病情快速惡化。

這段經歷讓鄭乃源重新思考：「我們已經這麼努力治療，為什麼還是不夠？」從北市聯醫退休後，他投入健康檢查與預防醫學領域至今約17年。「以前的醫療是生病才檢查，找到病因、做出診斷，再用藥物或手術治療。」但面對心血管疾病、糖尿病、腎臟病、癌症等慢性疾病，單靠疾病發生後的治療顯然慢了一步。

鄭乃源很認同聯安的「尋找健康，而不是尋找疾病」理念。健康檢查的意義，不只是證明「現在沒有病」，而是找出未來可能失去健康的風險，把防線往疾病真正形成之前移動。尤其年齡是癌症重要風險因子，年紀愈大，更應重新檢視自己的飲食、運動、睡眠、體重與生活型態，並依年齡及個人風險接受適當篩檢。

鄭乃源行醫數十年，最大的體悟是如何讓疾病不要那麼早發生。記者林伯東／攝影

運動不是愈激烈愈好

「現代人不是做不到健康，很多時候是還沒有真正建立觀念。」鄭乃源說，當腦中的健康觀念改變，行為才可能跟著改變。與其被疾病一路追著跑，不如主動管理營養、運動、睡眠與壓力。

年輕時的鄭乃源熱愛籃球、游泳，曾學中提琴，但長年運動、工作姿勢等因素，導致頸椎問題接受手術。之後又發生腰椎神經壓迫，但太太不願他再挨一刀，他改以休息、復健及溫和運動維持體能，且持續鍛鍊核心肌群。「運動不是愈激烈愈好。」他提醒，運動要符合年齡、體能與身體條件，尤其高衝擊運動，更應注意傷害風險。

飲食方面，他奉行「中庸之道」，只喝白開水，三大營養素均衡攝取，主食盡量選擇全穀雜糧，減少精緻澱粉及添加糖，多吃不同顏色蔬菜，適量攝取魚類、海鮮；食物烹調以橄欖油為主，紅肉則吃得較少。

規律起居絕不吃消夜

身為台南人，鄭乃源笑說，當然喜歡甜食，但糕餅甜點留到節慶偶爾享用，早餐一定在家吃，水果搭配自製優格；中午在公司用餐，晚餐盡量在6至7時前吃完，分量較少，絕對不吃消夜。

鄭乃源曾因打鼾被太太半夜推醒，接受睡眠檢測，發現有中度阻塞型睡眠呼吸中止問題，開始使用正壓呼吸器。現在維持晚上10時就寢，清晨6時起床的規律生活，盡量每天睡足7至8小時。

鄭乃源當阿公了，正在含飴弄孫。圖／聯安預防醫學機構提供

鄭乃源

●專長：消化內科、高端健康檢查、功能醫學、營養醫學

●現職：聯安預防醫學機構總院長

●學歷：高雄醫學院畢業、日本國立山口大學第一內科進修

●經歷：聯安診所院長、北市聯合醫院一般內科主任兼仁愛院區內科部主任、台北市立仁愛醫院超音波室主任

給病人的一句話：

能在家準備原型、均衡的食物，就多為自己做一餐；能走路、運動，就不要整天坐著；該睡覺時，就把時間還給睡眠。