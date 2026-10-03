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頂新和德食公益 37萬人受惠

聯合報／ 記者林海／台北報導
唐寶寶在愛不囉嗦庇護商店找到工作成就感。圖／頂新和德文教基金會提供
唐寶寶在愛不囉嗦庇護商店找到工作成就感。圖／頂新和德文教基金會提供

頂新和德文教基金會二○二六「食公益捐助計畫」入選名單出爐，今年共十二家公益團體入選，服務涵蓋身心障礙者培力與就業、高齡送餐、弱勢兒少及家庭支持等面向，預計卅七萬人次受惠。基金會盼透過經費與資源挹注，陪伴及協助公益團體成為支持弱勢、帶來改變的重要力量。

頂新和德文教基金會二○一八年起推出「食公益捐助計畫」，透過經費與實質支持，協助公益團體推動專案，今年除了唐氏症基金會與甘霖基金會入選外，還包括新苗教養院、花蓮縣老人暨家庭關懷協會、博幼社會福利基金會、基督教芥菜種會等。

頂新和德文教基金會表示，卅三歲的唐寶寶小晏子（化名），出生七個月時就因心臟疾病接受手術，八個月大就開始接受物理、職能等早期療育，十歲時父親因病驟逝，家庭經濟頓失支柱，媽媽要靠打零工才能勉強維持家計，但仍不放棄為她尋求治療機會。

在唐氏症基金會的長期支持下，如今小晏子已在基金會旗下的「愛不囉嗦庇護商店」穩定工作十年，下班後更積極參與才藝班社團活動，生活充實而有目標，她的成長歷程，也讓人看見身心障礙者更多自立生活的可能。

甘霖基金會則透過送餐服務，守護台中地區高齡長者。八十多歲的吳伯伯因牙口不好，面對太硬的食物，常吃不到幾口就放棄，直到基金會每天送來菜細肉軟的「碎軟餐」，才終於好好吃完一頓飯，這也成了吳伯伯日常生活裡最踏實的溫暖。

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