鐵道局：高鐵運能有感提升 恐得等後年

中秋疏運，台灣高鐵爆發自由座之亂，引發民怨。高鐵公司寄望在十二組新世代列車上線後，能紓解運量，但首批新車仍在安全測試階段，最快明年七月才能投入服務。交通部鐵道局坦言，要有感提升運能，恐怕得等到二○二八年新車全數上線後。

中秋連假疏運尖峰，高鐵公司現有卅四組列車全數投入服務，仍難以紓解大量自由座人潮。交通部長陳世凱曾鬆口表示，高鐵公司應於疏運高峰期間，思考自由座總量及整體分流。交通部鐵道局長楊正君則強調，將按照部長裁示，跟高鐵更進一步討論。

只是面對自由座外溢，導致服務品質下降，高鐵公司曾多次表示，待十二組新世代列車投入營運後，就能夠拉升量能、解決問題。不過由於首批三組列車最快得等到明年七月才能上線，在此之前，自由座爆量恐一再發生、愈演愈烈。不少民眾則期待新車可以提早上線。

對此，楊正君表示，高鐵首組新車今年八月抵台，目前已經完成組裝，正進行靜態測試中，若再算上後續的動態測試，總共六十九項安全程序未完成，恐無法通過交通部上線營運許可。因此仍維持原訂預估日期，明年四月下旬完成測試、經兩個月進行驗證文件審查，七月準時投入服務。

台灣高鐵先前曾提出，二○二八年十二組新車上線後，尖峰時段最高運能提高百分之廿五。以此推算，首批三組新車約可以提升尖峰運能百分之六至七。不過楊正君坦言，要大幅度紓解、讓旅客有感的運量拉升，恐怕還是得等到二○二八年。