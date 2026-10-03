不只缺錢 學者：地方須培訓道安人才

交通部預告修法，最快後年起，要求地方政府交通罰鍰收入將全數投入改善交通經費、專款專用，並接受外界監督。對此，學者、路權團體都對修法方向表達認同，不過也提醒不是錢到位就能辦事，中央應著重於地方人力培養，才能讓罰鍰收入發揮最大功效，專款專用如何監管、用於何處也是重點。

行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧表示，新法上路後，交通罰鍰使用方式仍維持由地方政府決定，但並不是每個地方政府都有足夠的交通專業與人力、資源能投入，中央應建立經費使用監管機制，盡快推出具法律效力的道路設計規範，讓地方政府有一套全國一致、可依循的標準。

淡江大學運輸管理系退休教授張勝雄說，民眾違規的成因除了駕訓教育，還有工程因素。因此修法讓罰鍰收入專款專用方向正確，但不是錢灑下去就會有成效，必須先確認地方政府目前缺的只有錢嗎？還是交通專業人力也相當匱乏。若為後者，交通部應針對地方人才培訓，以利回流落實道安改善政策。錢與人力雙管齊下，才能真正達成目的。

台灣交通安全協會副理事長林志學則期盼修法後能串起「交通事故分析」與「交通安全改善」，建立由上至下的連動，優先檢視交通環境本身出什麼問題？

林志學指出，台灣一直缺乏交通工程專家對交通事故做「交通工程」上的分析。新法上路後，每年地方政府投入改善交通預算，將從廿餘億元，暴增至兩百億左右，這些資源將可以委由顧問公司，甚至建立類似日本「獨立交通事故分析法人」的專業機構，針對交通事故進行專業分析，結果再回饋給政府，提供更進一步的道安改善建議。

林志學強調，交通安全政策不是只剩下科技執法，新增資源能否被導入專業事故分析並連結到交通工程改善才是關鍵。

交通部公共運輸及監理司長胡廸琦則表示，交通罰鍰收入核心將用於道安環境改善工程，並對交通事故進行分析處理，每年交通部的道安視導也會做檢視。