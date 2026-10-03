地方心聲「交安支出早超過罰款收入」

交通部修法，要求縣市政府獲分配的交通罰鍰收入將「全數」用於交通安全改善與執法，二○二八年上路。對此，交通罰鍰收入最多的新北、台北市府表示，整體交安改善經費已超過罰鍰總收入，中央修法要求地方專款專用，也應對等補助相同金額。台東縣府表示，偏鄉罰鍰金額少，不能視為唯一的交通安全建設財源。

新北市交通局長鍾鳴時說，交通安全改善涵蓋層面廣，從道路橋梁養護、公共運輸補助、科技執法及校園安全宣導等，新北市實質投入費用，遠超過現行規定的百分之十二，市府編預算投入，實質的交通改善經費早已超過整體罰款收入。

鍾鳴時說，中央應釐清交通安全的範圍，道路平整、橋梁隧道維護、教育訓練、公車設備等，都關乎交通安全，中央與其希望地方專款專用，不如地方花多少經費改善時，中央也補助相同費用，才算是有膽識，對交通安全才有實質助益。

台北市交通局長謝銘鴻則說，北市今年的交通罰款金額為卅億元，投入改善交通執法和道路工程的經費約五十三億元，遠高於罰款收入，支持交通部修改法規。台中市交通局表示，歷年都遵守規定，至少提撥百分之十二的罰款收入改善交通，中央完成修法程序後，中市府將配合辦理。

苗栗縣財政處表示，過去每一百元的罰款收入，其中十二元投入交安改善與執法，剩下八十八元可彈性運用，將清查罰款金額與預算支出後再評估。

台東縣府表示，台東縣交通罰鍰收入每年才一億多元，整體數量不多，並非基本財源。台東縣交通及養工處長劉俊毅說，即使交通罰鍰百分之百專用，也不足以支應每年逾五億元的交通改善與養護預算，還是要靠中央財源挹注。

台東縣警察局交通隊長吳昇忠認為，交通罰鍰回歸交安，政策目的明確，有助於補強地方道安經費及交通執法資源；不過，若交安改善奏效，罰鍰收入會下降，不能視為交通建設的唯一財源，否則對偏鄉不公平。