設立50年…長庚下個半世紀 邁向智慧醫院

台塑集團創辦人王永慶，因父親王長庚因病去世，深感早年醫療貧瘠，有病看不起窘境，一九七六年創立長庚醫院，今年滿五十周年，已成全台有十一家分院，每年服務一千萬人次病人的長庚醫療體系，長庚創辦以來，改革醫界收受紅包、用人唯親等陋習，面對醫療缺工以及人工智慧浪潮，長庚的下個五十年將全面落實「智慧醫院」。

長庚醫療體系昨舉辦二○二六長庚醫學周開幕式，慶祝該醫療體系創立滿五十周年。賴清德總統說，長庚醫療體系貢獻我國醫療，贏得國人敬重，與台積電在產業經濟做出貢獻，贏得護國神山稱號，影響力相當，也是台灣的護國神山，他年輕時也一度想至長庚醫院應徵。

經半世紀累積，如今的長庚醫療體系營收規模雖然與集團「台塑四寶」每家逾千億規模有些許落差，但仍以每年近四十億元營收，連九年位居全台最賺錢醫院。根據統計，健保每年約千億元、十分之一點值是流向長庚體系。

長庚醫療體系決策委員會主委程文俊說，半世紀前台灣醫療資源尚不普及，不僅就醫不便，醫療費用也是沉重負擔。王永慶秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，以打造「平民醫院」為宗旨，並以父親之名創立長庚醫院，希望讓一般民眾也能獲得良好的醫療照護。

程文俊表示，早年病患住院前須先繳交保證金，門診也採「先繳費、再看診」，對經濟弱勢者形成就醫門檻。王永慶因此率先取消住院保證金，並改為讓病人先看病、再繳費。此外，當年醫師收受病患紅包相當普遍，王永慶認為此舉有違醫療公平，因此長庚自創院起即禁止醫師收受紅包，規定延續至今，一經查獲即予解聘。

國內不少大型醫療體系用人優先考量自家醫學院畢業生，長庚醫院則採「不問出身」制度。國衛院院長司徒惠康說，有別於台大、高醫、北醫大等體系，長庚招募住院醫師從不過問「哪裡畢業」，廣納不同背景人才；長庚醫療體系的研究資源也強調共享，率先加入國衛院人體生物資料庫整合平台，供全國研究使用。

面對高齡化、少子化及醫事人力短缺，程文俊表示，長庚已建置「ＡＩ平台」推動智慧醫療，並由第一線人員依需求提案、院方協助開發，再推廣至各分院。目前語音輸入護理紀錄、開刀房器械運送機器人等全都是由基層發想後開發，長庚醫院盼能藉由科技的力量減輕人力負擔，同時提升醫療品質。