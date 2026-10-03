聽新聞
0:00 / 0:00

設立50年…長庚下個半世紀 邁向智慧醫院

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
長庚醫療體系創立50周年，賴清德總統（左）昨出席慶祝典禮，長庚決策委員會主委程文俊（右）致贈紀念獎牌。記者潘俊宏／攝影
長庚醫療體系創立50周年，賴清德總統（左）昨出席慶祝典禮，長庚決策委員會主委程文俊（右）致贈紀念獎牌。記者潘俊宏／攝影

台塑集團創辦人王永慶，因父親王長庚因病去世，深感早年醫療貧瘠，有病看不起窘境，一九七六年創立長庚醫院，今年滿五十周年，已成全台有十一家分院，每年服務一千萬人次病人的長庚醫療體系，長庚創辦以來，改革醫界收受紅包、用人唯親等陋習，面對醫療缺工以及人工智慧浪潮，長庚的下個五十年將全面落實「智慧醫院」。

長庚醫療體系昨舉辦二○二六長庚醫學周開幕式，慶祝該醫療體系創立滿五十周年。賴清德總統說，長庚醫療體系貢獻我國醫療，贏得國人敬重，與台積電在產業經濟做出貢獻，贏得護國神山稱號，影響力相當，也是台灣的護國神山，他年輕時也一度想至長庚醫院應徵。

經半世紀累積，如今的長庚醫療體系營收規模雖然與集團「台塑四寶」每家逾千億規模有些許落差，但仍以每年近四十億元營收，連九年位居全台最賺錢醫院。根據統計，健保每年約千億元、十分之一點值是流向長庚體系。

長庚醫療體系決策委員會主委程文俊說，半世紀前台灣醫療資源尚不普及，不僅就醫不便，醫療費用也是沉重負擔。王永慶秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，以打造「平民醫院」為宗旨，並以父親之名創立長庚醫院，希望讓一般民眾也能獲得良好的醫療照護。

程文俊表示，早年病患住院前須先繳交保證金，門診也採「先繳費、再看診」，對經濟弱勢者形成就醫門檻。王永慶因此率先取消住院保證金，並改為讓病人先看病、再繳費。此外，當年醫師收受病患紅包相當普遍，王永慶認為此舉有違醫療公平，因此長庚自創院起即禁止醫師收受紅包，規定延續至今，一經查獲即予解聘。

國內不少大型醫療體系用人優先考量自家醫學院畢業生，長庚醫院則採「不問出身」制度。國衛院院長司徒惠康說，有別於台大、高醫、北醫大等體系，長庚招募住院醫師從不過問「哪裡畢業」，廣納不同背景人才；長庚醫療體系的研究資源也強調共享，率先加入國衛院人體生物資料庫整合平台，供全國研究使用。

面對高齡化、少子化及醫事人力短缺，程文俊表示，長庚已建置「ＡＩ平台」推動智慧醫療，並由第一線人員依需求提案、院方協助開發，再推廣至各分院。目前語音輸入護理紀錄、開刀房器械運送機器人等全都是由基層發想後開發，長庚醫院盼能藉由科技的力量減輕人力負擔，同時提升醫療品質。

長庚 王永慶 長庚醫院

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

長庚創院半世紀 年服務千萬人次 獲健保千億點值 將全面實施智慧醫療

賴總統口誤陳建仁疫情時任副總統 改口「不對，我才是副總統」引爆笑

賴總統健康政策目標：2032年平均壽命延長3歲、2030年癌症死亡率降1/3

護理師遭病患家屬大聲咆哮網熱議 基隆長庚譴責：啟動暴力通報

相關新聞

鐵道局：高鐵運能有感提升 恐得等後年

中秋疏運，台灣高鐵爆發自由座之亂，引發民怨。高鐵公司寄望在十二組新世代列車上線後，能紓解運量，但首批新車仍在安全測試階段，最快明年七月才能投入服務。交通部鐵道局坦言，要有感提升運能，恐怕得等到二○二八年新車全數上線後。

設立50年…長庚下個半世紀 邁向智慧醫院

台塑集團創辦人王永慶，因父親王長庚因病去世，深感早年醫療貧瘠，有病看不起窘境，一九七六年創立長庚醫院，今年滿五十周年，已成全台有十一家分院，每年服務一千萬人次病人的長庚醫療體系，長庚創辦以來，改革醫界收受紅包、用人唯親等陋習，面對醫療缺工以及人工智慧浪潮，長庚的下個五十年將全面落實「智慧醫院」。

兒少心智病房 年底將開21床

為改善兒少精神醫療資源不足，衛福部規畫設置卅床「兒少心智病房」，安排去年底先於台大醫院、台中榮總完成建置，卻因空間改建、消防安全及硬體設備等問題延宕，至今未開床。衛福部心理健康司司長陳柏熹表示，目前預計今年底先啟用北部、中部共廿一床，南部其餘九床則持續辦理招標。

賴總統讚長庚…另一座護國神山

長庚醫療體系迎接創立50周年，昨（2）日舉行「2026長庚醫學周」開幕式，賴清德總統親自到現場致詞時表示，長庚50年來，可說是台灣的護國神山，與台積電對國家作出同樣的貢獻。他笑稱兩者最大差別是，長庚擁有台積電的股票，但台積電沒有長庚股票，引發現場一片笑聲。

健康你我他／AI雙面刃 適度使用才健康

AI時代來臨，萬事有AI幫忙，似乎好處多。對文字工作者的我而言，查資料最有用處，比google強很多，不僅能查資料，還會分析資料，獲得更多的解析。

院長講堂／聯安總院長鄭乃源 體悟身體非耗材 慢病防線應提前

「你希望身體怎麼對待你，就一定要先善待、別當耗材用。」即將邁入70歲的聯安預防醫學機構總院長鄭乃源，從肝膽腸胃科醫師一路走到預防醫學，行醫數十年，最大的體悟不是「生病後怎麼治」，而是如何讓疾病不要那麼早發生。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。