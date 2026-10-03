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兒少心智病房 年底將開21床

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
兒少若遭受到虐待出現嚴重精神狀態不穩，或因為精神疾病出現自傷等情形，未來能收治到專為兒少規畫的「兒少心智病房」。圖為示意圖。記者林伯東／攝影
兒少若遭受到虐待出現嚴重精神狀態不穩，或因為精神疾病出現自傷等情形，未來能收治到專為兒少規畫的「兒少心智病房」。圖為示意圖。記者林伯東／攝影

為改善兒少精神醫療資源不足，衛福部規畫設置卅床「兒少心智病房」，安排去年底先於台大醫院、台中榮總完成建置，卻因空間改建、消防安全及硬體設備等問題延宕，至今未開床。衛福部心理健康司司長陳柏熹表示，目前預計今年底先啟用北部、中部共廿一床，南部其餘九床則持續辦理招標。

兒少若因嚴重精神疾病需要住院，部分仍須與成年精神病人混合收治，但兒少正處於身心發展階段，治療需求與成人不同，不僅需要醫療介入，也須兼顧家庭、學習及人際關係，因此需要專屬病房及跨專業團隊提供照護，避免住院期間與原有生活及支持系統脫節。

陳柏熹表示，兒少心智病房以十八歲以下未成年人為主要收治對象，但並非只要確診精神疾病就需要住院，收治關鍵在於是否出現家庭、學校或一般門診已難以處理的急迫危機。例如嚴重自閉症兒少出現自傷行為，或兒少遭受虐待後情緒極度不穩等，才可能需要短期住院，透過密集治療穩定狀況。

若兒少病情能透過門診治療、家庭照護或學校支持維持穩定，就沒有住院必要。陳柏熹說，兒少住院期間也不能只處理精神症狀，而應同步串聯家庭與學校，並從入院起就規畫後續返家、返校及門診追蹤，讓兒少在病況穩定後盡快回到原有生活。

陳柏熹預期，未來入住兒少心智病房者可能以高中階段青少年居多。根據二○二五年台灣青少年心理健康調查報告，青少年有中度以上情緒困擾者達百分之十七點七，具有中度以上自殺意念者約百分之十點八，顯示青少年心理健康及危機介入需求值得關注。

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兒少 衛福部 精神疾病

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