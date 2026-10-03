賴總統讚長庚…另一座護國神山

長庚醫療體系迎接創立50周年，昨（2）日舉行「2026長庚醫學周」開幕式，賴清德總統親自到現場致詞時表示，長庚50年來，可說是台灣的護國神山，與台積電對國家作出同樣的貢獻。他笑稱兩者最大差別是，長庚擁有台積電的股票，但台積電沒有長庚股票，引發現場一片笑聲。

長庚醫療體系本屆醫學周於10月1日至4日舉行，開幕式出席者除了賴總統 之外，還有衛福部常務次長莊人祥、國家衛生研究院院長司徒惠康、中央研究院院長陳建仁等出席。長庚醫療體系則由董事長王瑞慧、長庚決策委員會主任委員程文俊、決策委員會副主任委員陳建宗，與各院區醫療、行政主管共同參與。

賴總統表示，自己是醫學背景，年輕時也想來申請長庚，但他那時不知道長庚不會問哪個學校畢業，後來才選擇留在母校成大，沒有冒險來到長庚醫療體系。他直言，這50年來，長庚醫療體系可以說是台灣的護國神山，跟台積電對國家有同樣的貢獻。

賴總統指出，台積電在台灣產業經濟發揮力量，對國家做出貢獻，贏得國人稱台積電為台灣的護國神山；長庚醫療體系是在醫療健康貢獻，同樣贏得國人的敬意，發揮的影響力、做出的貢獻，其實是一模一樣的。

他指出，長庚目前全台有11家分院、1萬2,000多張病床，一年服務超過1,000萬人次的病人，在台灣服務量堪稱最大，承擔台灣最大的醫療責任，因此稱長庚為「台灣的健康守護神」一點都沒有錯。