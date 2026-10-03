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健康永續行動家／台北慈濟醫院回收醫廢 重製制服或醫材

聯合報／ 記者魏忻忻／台北報導

證嚴法師曾說請大家把用來鼓掌的雙手，來做資源回收，環保是慈濟最重要的志業之一。台北慈濟更致力於醫療廢棄物回收，去年再利用率達百分之廿一點一三，高於全國平均百分之十四；同時推動綠色餐盤，一一二年至一一四年素食總減碳量七○七○公噸，等同十八座大安森林公園整年吸碳量。

醫療廢棄物減量很重要，每次透析後，護理師用生理食鹽水，把人工腎臟和透析回路管中的血液趕回病人靜脈，在丟棄人工腎臟和透析回路管前，先放掉其中的生理食鹽水，最早就從台北慈濟做起。

台北慈濟把可回收利用的部分盡量找出來，院長趙有誠說明，例如患者接受生理食鹽水靜脈注射，點滴瓶和管線未經藥物汙染，請護理師把換下點滴管套時，剪掉頭尾，留下中間那一段，減量廢棄物。

除了護理人員支持，回收的醫療廢棄物製成可用成品，要有通路才能順利推動。慈濟師兄成立大愛感恩科技公司，將回收寶特瓶製成救災毛毯，也將回收醫療廢棄物做成尿壺、便盆。醫療塑膠轉製再生粒用於制服醫材，並發展再生床包、枕頭套及刷毛被，綠色病房也在打造中。

台北慈濟自啟業即致力綠色餐盤，推動素食。素食是最有效益的減碳方式，更有助健康，根據國際醫學期刊發布研究，台灣素食者醫療支出較一般人低百分之廿五。

趙有誠說，中風，心肌梗塞和洗腎與高血壓、高膽固醇、糖尿病等血管傷害有關，素食有助改善血管健康。台北慈濟供應好吃又不貴的素食，最近整修好的美食街也全面供應素食，讓大家知道素食美味，又不難買到。

住院病人飲食方面，更下足功夫。大家普遍認為住院伙食選擇少、菜色重複、青菜發黃、餐點送達時已流失溫度，台北慈濟研製廿二種專科治療飲食、極致客製化，更引進智慧溫控餐車，推動「蔬食」精準介入，將傳統「病人餐」升級為「療癒餐」。

制服 醫材 慈濟 證嚴

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