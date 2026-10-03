健康你我他／AI雙面刃 適度使用才健康

請AI生成的大安森林公園全景鳥瞰圖。圖／王錫璋提供

AI時代來臨，萬事有AI幫忙，似乎好處多。對文字工作者的我而言，查資料最有用處，比google強很多，不僅能查資料，還會分析資料，獲得更多的解析。

有些圖照，我的手機沒辦法完成，也可請AI生成，像我無法到高樓拍大安森林公園全景，就請AI生成一張公園的鳥瞰圖，果然它完成了。

雖然AI查資料方便，但我覺得不宜太擴充能力，否則會引發家庭、社會的問題。像日本導演是枝裕和最近拍了一部「再生家族」，便設定在「不久的將來」時空，不僅訂購商品，已由AI無人機代替；可以生產逼真的仿生人，只要提供死去親人的遺照、性格特徵、生平喜愛等資料，生技公司就可以按要求製造模樣、個性像親人的仿生人，到家裡陪伴，猶如親人還在家裡一樣，但這種仿生人最終也會造成家庭倫理問題。

AI過度厲害，也讓許多社會詐騙增加，受害者老人家最多了。聽說現在許多年長者很沉迷於AI短影片，裡面的人物很多是AI生成的，有小朋友當角色的當然好笑、幽默，但有情色意味的影片也不少，老人家在公園裡過度滑手機看AI人的劇情，就忘了該健走、運動了，對健康怎會好呢？

因此，適度用AI，才是健康的心態。