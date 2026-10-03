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健康永續行動家／不只加人 台北慈濟醫院留人用人並減負

聯合報／ 記者魏忻忻／台北報導
台北慈濟醫院一一四年培育卅名「氣候與健康管理永續種子人才」。圖／台北慈濟醫院提供
台北慈濟醫院一一四年培育卅名「氣候與健康管理永續種子人才」。圖／台北慈濟醫院提供

護理人力是目前各醫學中心共同面對的課題，台北慈濟院長趙有誠表示，與其在有限的人力市場中競逐，不如重新思考護理工作設計，讓不同人生階段的護理師，都能找到適合自己的工作方式；同時透過科技減輕非必要的工作負擔，讓專業回到照護本身，從「搶人」進一步走向「留人、用人、減負」。

台北慈濟從「彈性工時」著手，例如周末有家庭需求，可調整至平日工作；需要接送孩子上下學，可採取上午九時至下午三時的六小時班別，薪資依實際工時比例計算，讓護理師在工作與家庭間多了一種選擇。醫院也增加單位自主排班與人力調配的空間，透過團隊協調，兼顧病人照護與單位需求。

另一方面，新增「機動護理師」職務，針對具成熟臨床經驗、但無法配合傳統三班輪值的護理人員，提供固定班別及生活導向的工作模式。過去兩年穩定維持約廿名機動護理人力，每年貢獻逾四萬小時實際工時。趙有誠認為，「護理人力的解方，不只是增加人，更重要的是把合適的人，放在合適的時間與位置」。

台北慈濟也將「科技減負」視為護理人力策略的一環，護理部推動「科技賦能護理力」，培訓第一線護理人員具備低代碼開發能力，從臨床需求出發，自主設計數位工具，改善稽核、紀錄、交班及行政流程等工作痛點。

護理師受訓後已自主開發六十項臨床App，建構智慧化管理平台，使行政稽核效率提升逾八成，作業時間由七天縮短至一天。醫院也導入友善排班與韌性工時設計，運用Power BI與Power Apps建構人力運籌平台，推動排班自動化與即時數據監測，同時建置數位化員工關懷系統，讓員工支持走向制度化。

「我們希望做的，不只是把人留下來，而是讓護理師留下來之後，能夠做得長久、做得有成就感。」趙有誠表示，面對護理人力挑戰，「當護理師可以更有選擇、更有支持，也能把時間真正用在病人身上，護理工作才能走得長久」。

慈濟 人力 護理

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