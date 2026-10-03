健康永續行動家／台北慈濟醫院院長趙有誠 領軍新人見苦知福

一一三年三月，台北慈濟醫院升格醫學中心，是國內少數成功晉升為醫學中心的醫院。院長趙有誠在台北慈濟掌舵十八年，一一○年新冠期間，北慈病人收治量全台最高，寫下零院內感染紀錄。大愛劇場「院長爸爸」即記錄他無私帶領團隊，從八仙塵爆到新冠疫情的奉獻歷程。

趙有誠重視醫院文化，每年台北慈濟的新進醫師、護理師都要參加新人營，從走進環保站，親手拆解回收物，隔天深入弱勢家庭，捲起袖子清垃圾、刷廁所，接受兩天一夜的課程洗禮。新人營因疫情曾經中斷，去年重新開辦，至今邁向第十一屆，每年有百餘位各類醫護新血走出醫院，從環保與訪貧實作中「見苦知福」。

台北慈濟醫院新人營，新進同仁到環保回收場實作。圖／台北慈濟醫院提供

分類垃圾 學會從源頭減廢

趙有誠認為，各行各業推動ＥＳＧ，不能只留在碳盤查、節能減碳，而是要真正理解自己對環境與社會的責任，永續的概念必須落實在生活中。年輕人剛聽到「兩天一夜新人營」，難免覺得好像「入伍訓練」，但歷屆參加者好評口耳相傳，成為許多員工多年後印象最深的一段記憶。

新人營第一天，除了師兄師姊分享典範學習，更直接前往環保教育站。一車車回收物，寶特瓶、塑膠、電器與各式廢棄物堆在眼前，新人得親手分類、拆解。趙有誠說，一支不要的電話丟進垃圾桶只是一瞬間，到了回收站，才知道螺絲釘要扭下來，銅線要弄出來，耗費大量人力；喝剩一半的奶茶隨手丟更是災難，又臭又髒，難以處理。

「你在那裡就知道，人類製造垃圾的問題有多嚴重。」趙有誠說，這堂課真正教的不是回收分類，而是讓新人理解「清淨在源頭」，知道每一次消費、每一件丟出去的物品，都會留下環境成本，進而重新思考自己的生活方式。

清掃陪伴 助清理人生障礙

如果第一天是看見人對環境的責任，第二天則是讓新人看見「人的苦」。院方事前挑選十至十二戶慈濟基金會長期關懷家庭，這些家庭有共同的困境，可能是精障者或老弱多病、失能或支持系統不足，居住環境長期無力整理。

走進體重二八六公斤的「阿富」家中，當時他四十歲，只有拿便當、上廁所才離開床鋪，身上有嚴重皮膚問題，租屋處長期無力整理，趙有誠帶著新進醫護人員到阿富家中，這一趟清掃成為台北慈濟醫院與社區志工長期陪伴的起點。

醫療團隊評估阿富須減至一五○公斤，才能接受手術減重，透過醫師、營養師、社工、志工陪伴，讓他順利動手術，最近體重降至八十公斤。最大改變是開始工作，原本擺攤做小生意，為了周末可以休假換工作，因為要參加慈濟環保志工培訓。

服務病人 把慈悲變成行動

趙有誠說，清掃課的背後也是醫學教育，治療一位患者不能只看到疾病，應具體理解疾病背後的社會經濟處境，從認知與情緒上的「同理」，進一步產生「慈悲」，以及願意採取行動的「利他」行為，形成善的循環。這一連串反應不是理所當然的推想，而有實證研究基礎，今年三月已發表於「BMC Medical Education」期刊。

證嚴法師說，「沒有不能付出的力量。」趙有誠認為，推動ＥＳＧ，要從自己做起。台北慈濟始終以醫學中心的標準自我要求，而從少將軍醫到慈濟仁醫，趙有誠坦承一開始並不容易，但他一如初心，醫院為病人存在，醫護團隊絕對為病人竭盡全力。

台北慈濟醫院院長趙有誠赴海外義診。圖／台北慈濟醫院提供

關於趙有誠

年齡：70歲，1956年生

專長：胃腸肝膽學、病毒性肝炎、酒精性疾病

現任：

台北慈濟醫院院長

台北慈濟醫院胃腸肝膽科主治醫師

學歷：

國防醫學院醫學系

美國南加州大學微生物學系研究員

經歷：

三軍總醫院內科部主任

國防醫學院醫學系主任

三軍總醫院教學副院長

三軍總醫院醫療副院長

台北慈濟ESG重要措施

●98年至今參與121場海外義診與賑災服務

●110年至114年偏鄉醫療支援3萬4310人次、義診服務9779人次

●114年素食餐供應約92.1萬份；111年至114年減少約950萬公斤CO排放

●111年至114年接駁車服務206萬人次，推動社區低碳交通

●112年成立「淨零碳排委員會」，推動院內節能與淨零碳排工作

●114年設置「永續發展辦公室」，將永續治理納入院級組織架構

●114年培育「氣候與健康管理永續種子人才」30名，取照率100%，建立院內跨部門永續人才量能

●114年生物醫療廢棄物再利用率提升至21.13%，高於全國平均14%；總廢棄物再利用率達39.07%

●114年綠色採購占比96.68%，推動環保產品採購、設備能效提升及冷媒管理

●114年獲獎

聯合報健康事業部與厚生基金會「2025健康永續ESG評選-永續傑出實踐獎」

天下雜誌「天下永續公民獎」及「天下人才永續獎」醫院組第一名

NHQA淨零醫療機構優等獎

1111人力銀行「2025幸福企業」金獎

聯經人文企業獎「社會關懷典範獎」

資料來源／台北慈濟醫院 製表／陳雨鑫