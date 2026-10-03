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春遊京都 宿櫻花林邊
有行旅「春綻京都．住在櫻花林邊」旅程，將於二○二七年四月四日至八日登場。住進被櫻花林圍繞的絕美旅宿「馥府京都」，可近距離走訪賞櫻名所、世界文化遺產醍醐寺，境內枝垂櫻與染井吉野櫻次第盛開。踏上世界最長舊鐵道遺址、粉白櫻花交織的蹴上傾斜鐵道；搭乘春季限定的十石舟，沿琵琶湖賞水上櫻景。散步綿延一點五公里的櫻花步道哲學之道，走訪以八重紅枝垂櫻如瀑布般垂落池畔聞名的平安神宮神苑庭園，以及世界文化遺產元離宮二條城。
入住可盡覽嵐山渡月橋之美、米其林一星鑰的MUNI KYOTO，美食饗宴安排米其林三星「一子相傳中村」與「京都吉兆嵐山本店」。一對一旅程說明會，報名請洽：02-8643-3543、8643-3517，或瀏覽官網。有行旅旅行社，交觀甲字第七七八五號。
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