春遊京都 宿櫻花林邊

有行旅「春綻京都．住在櫻花林邊」旅程，將於二○二七年四月四日至八日登場。住進被櫻花林圍繞的絕美旅宿「馥府京都」，可近距離走訪賞櫻名所、世界文化遺產醍醐寺，境內枝垂櫻與染井吉野櫻次第盛開。踏上世界最長舊鐵道遺址、粉白櫻花交織的蹴上傾斜鐵道；搭乘春季限定的十石舟，沿琵琶湖賞水上櫻景。散步綿延一點五公里的櫻花步道哲學之道，走訪以八重紅枝垂櫻如瀑布般垂落池畔聞名的平安神宮神苑庭園，以及世界文化遺產元離宮二條城。

2026-10-03 00:00