人數翻倍 公費疫苗開打 首日現人潮

公費流感疫苗與新冠疫苗前天開打，因疫情升溫及政府推出相關福利，首日出現搶打潮。

衛福部台中醫院人潮比起往年翻倍成長，新竹有民眾排隊卅分鐘以上才等到疫苗，桃園仁福里有三百名長者排長龍，枯等二小時醫師才來，因為上一站接種人數太多忙不過來，民代直呼有新冠疫情搶打疫苗的即視感。

衛福部台中醫院前天流感開打三個小時就有二○七人接種，是去年的一倍，新冠也是同樣情況；桃園首日施打了二萬六千餘劑，甚至有醫療團隊趕場忙到晚上近十一時。

中壢區仁福里前晚出現長者大排長龍，眾人從晚間七時坐等到晚間九時才見醫師現身，遲到原因竟是上個接種站仁美里有二百多名人接種，一時間忙不過來；議員謝美英認為施打流程與作業模式待改進，衛生局回應未來會有專人提前去下一個接種場次掌握狀況，無法準時抵達就啟動備援。

衛福部台中醫院感染科主任陳宗家分析，今年流感疫情提前一個月就進入流行期，新冠也在流行期，二者重症數持續升溫，預期心理與防疫觀念使今年打況比去年踴躍；台中小兒科醫師施勝桓也觀察此現象，另有部分長者看到政府釋放健康幣大利多，所以趕來。

新竹市公費流感疫苗由合約院所及三區衛生所負責，開放首日共施打四二一六劑，民眾平均等待時間約三十分鐘到四十分鐘，秩序大致良好，無搶打或延遲到場等情；新竹縣打氣也相當踴躍，截至昨天中午已施打近九千劑，新冠疫苗也有二千三百劑，各接種站作業也都順利，未發生久候狀況。

苗栗縣前天共施打六四八九劑流感疫苗、二千五百○七劑新冠疫苗，據衛生局統計，新冠比去年同期熱門，人數成長近五百名，而流感大致持平。

衛生局表示，縣府今年推出「雙疫苗接種送苗栗幣」，民眾到衛生所同時接種流感、新冠二種疫苗，即可獲得一百點苗栗幣，可至轄內特約商店消費，限量五千份。另外，中央也有「健康幣」獎勵，歡迎踴躍接種。