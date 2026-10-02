日泳千米男子夜間頻尿 查出雞蛋般大膀胱腫瘤已是攝護腺癌第3期

71歲李先生長年晨泳，不沾菸酒生活規律，僅10年前略有夜尿頻繁情形，不料2017年健檢查出攝護腺異抗原（PSA）指數微幅超標，進一步發現攝腹腺長了雞蛋大的腫瘤，確診為第3期攝護腺癌，今年已轉移至膀胱，他改接受精準放射標靶治療，PSA大幅下降，也恢復生活品質。

李先生今天現身說法，指無家族病史，也維持良好運動習慣，自認很健康，僅10年前開始夜尿頻繁，結果竟竟罹患攝護腺癌3期。

他動手術，並做36次放射線治療與荷爾蒙療法，今年出現血尿，骨盆和肛門劇痛，經磁振造影發現膀胱有顆4.5公分大腫瘤，確認轉移。經高雄長庚醫院泌尿科主任羅浩倫、核子醫學科主任張雁翔建議，改接受「精準放射標靶治療」，2次治療後，PSA指數從0.53降到0.03。

李先生說，過去他做傳統放射治療後，會頭痛、噁心、吃不下，做精準放射標靶治療會口乾，但多喝水就能緩解。

台灣泌尿腫瘤醫學會理事長王弘仁表示，攝護腺癌早期悄無聲息，許多男性總以為夜尿頻繁、小便無力是年紀大了，羞於啟齒，延遲就醫，直到骨頭劇痛，往往已經轉移。

王弘仁指出，北北基攝護腺癌初診，第4期比例約22%，但高屏地區初診即第4期比例，高達35%左右，等於每三名新確診者，就有一人可能已轉移擴散。事實上熟齡男性只要定期抽血篩檢PSA，第1、第2攝護腺癌經治療，5年存活率高達90％到100％。

「攝護腺特異性膜抗原（PSMA）陽性及基因突變的患者都適合做精準放射標靶治療」，羅浩倫說，傳統放射性治療，周遭器官難免纖維化或損傷；精準放射標靶治療，則不太會造成周邊器官損傷或引發副作用，僅少數病人會因唾液腺分泌問題有口乾的情形。當傳統荷爾蒙治療失效時，患者應與醫師討論更合宜的後續治療。

張雁翔則表示，「精準放射標靶治療」經由靜脈注射進入體內後，會自動巡航；並鎖定PSMA，在極短的物理射程內破壞癌細胞，周邊正常組織幾乎不受影響，不過治療前需先做PSMA正子掃描，自費約7萬元，確定可做後，標準療程為6次，據國際大型臨床試驗證實，此療法可降低六成療病惡化風險，降低四成死亡風險。

台灣泌尿腫瘤醫學會理事長王弘仁表示，攝護腺癌早期悄無聲息，許多男性總以為夜尿頻繁、小便無力是年紀大了，羞於啟齒，延遲就醫，直到骨頭劇痛，往往已經轉移。記者王昭月／攝影

「精準放射標靶治療」經由靜脈注射進入體內後，會自動巡航；並鎖定PSMA，在極短的物理射程內破壞癌細胞，不傷及正常組織。記者王昭月／攝影